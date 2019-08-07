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中職／岳東華接班王勝偉　陳江和：10年不用再找游擊

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▲▼中信兄弟,岳東華。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟岳東華。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟2017年選秀第1指名岳東華近期出賽穩定，也有不錯的表現，7日對戰Lamigo桃猿從洋投李茲手中敲出本季第2轟，內、外兼修的他，受到教練團看好，內野守備教練陳江和直言他有望成為王勝偉接班人：「如果好好練，兄弟未來10年不用再找游擊手。」

岳東華踏入職棒第一年，即因右腳踝傷勢關係影響到出賽，例行賽最終戰才升上一軍，之後被帶進季後賽，守備能力受到教練團肯定；去年在一軍依舊未打出符合預期的成績，整季僅出賽24場，打擊率1成45。

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今年上半季末，二軍有好表現的岳東華被拉上一軍，多半在後半段準備，近期維持不錯手感，連3場先發出賽，他說：「也漸漸適應在一軍的比賽，不會去想負面的東西，練習上會要求自己把球打強、打平，上場比賽的話不會想太多，就是看球打球。」

岳東華7月21日對戰統一獅終於敲出一軍生涯首轟，回到休息室遭到隊友「海扁」慶祝，而昨天為彭政閔慶生，在砸派亂鬥當中，學長們不停呼喚岳東華，顯現對他的疼愛。

剛進職棒時，岳東華因為個性悶騷，與隊友產生距離，但學長們主動攻破心房，也看到他的另一面。岳東華坦言，自己不太敢主動發問，「這真的是我的缺點...不是不想問，就是不知道該怎麼起頭，多虧學長、教練主動告訴分享經驗，我才敢向他們發問。」

學長主動親近，岳東華開始展現自己較為熱情的一面，他帶著靦腆笑容說：「我真的很悶騷，熟了之後比較皮吧，會做之前不敢做的事，像有時跟勝偉學長聊天，可能會調侃他兩句。」陳江和也很喜歡岳東華這位學弟，「乖乖的啦！他的個性很乖，又很認真。」

岳東華在內野擁有多守位，陳江和看好他在游擊的發展，直言他有望接班王勝偉，「他的身體素質和勝偉很像，腳步移動、接球判斷都很不錯。」他進一步指出：「我們這幾年選了很多不錯的內野手，包括阿坤（江坤宇），相信透過比賽的經驗，他們會有意想不到的成長。」

▲▼中信兄弟教練陳江和。（圖／記者李毓康攝）

▲陳江和。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 岳東華中華職棒中信兄弟陳江和
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