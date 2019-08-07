中職／耗資近9千萬整修　花蓮球場再升級



▲2019花蓮球場座椅更新。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／花蓮報導

本季中職賽事7日首度來到花蓮球場，統一7-ELEVEn獅隊來到花蓮球場交手富邦悍將，今年花蓮縣政府花費8700萬整修，迎接中職賽事到來。



▲2019花蓮球場新增室內牛棚區。（圖／記者陳立勳攝）

花蓮球場今年進行更新，花蓮縣立體育場代理場長陳昭瑋表示，包括內野觀眾席座椅全面更換，花了1600萬，更新2836個座位，座椅是外國進口，材質比較好，寬度比較寬，坐起來比較舒服，加上外野大概5千個座位。

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▲2019花蓮球場新增內野照明設備。（圖／記者陳立勳攝）

陳昭瑋表示，新增2座室內牛棚，將近1700萬，採用人工草皮，也可以用來室內打擊練習，另有全壘打牆維護與標竿換新，加上球場草皮的維護，球員休息室淋浴間更新，以及加裝地墊，考量球員穿釘鞋，可以保護選手，也保護球場。



▲2019花蓮球場設置啦啦隊表演席。（圖／記者陳立勳攝）

陳昭瑋表示，特別請花蓮退役職棒選手王光輝、劉義傳、吳佳榮教練測試，增設內野輔助燈光照明設備，總共16盞LED燈箱，此外，身障電梯也正在建置，未來方便身障朋友使用。



▲2019花蓮球場全壘打牆。（圖／記者陳立勳攝）