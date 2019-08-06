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台北公開賽／戴資穎主場未參賽　周天成列頭號種子領軍

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▲▼ 台北公開賽記者會,周天成 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲ 台北公開賽記者會 。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／台北報導

2019中華台北羽球公開賽9月3日至8日將在台北小巨蛋強勢登場，今年共有23個國家、442名選手報名參賽，不過前世界球后戴資穎將確定不會參賽，世界第2的男單一哥周天成則是領銜多組台灣好手出賽，一同捍衛主場。

2019中華台北羽球公開賽總獎金高達500000美金，是世界羽聯超級300賽最高獎金紀錄，包括丹麥、日本、南韓、印度、印尼等有23個國家、442名選手報名參賽，包括世界第8的印度前球后塞娜（Saina Nehwal）、第9的美國華裔張蓓雯、大馬男單新星李梓嘉、馬來西亞混雙組合吳柳螢／陳炳順等好手。

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▼戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

▲▼日本公開賽,戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

而去年女單冠軍的戴資穎，今年則確定不會參賽，在今年奪下馬來西亞公開賽以及新加坡公開賽冠軍，雖然在印尼公開賽未前進四強，世界球后暫時換人做，不過接下來將要專心備戰19日開打的世錦賽，以及準備台北站後續超級1000賽中國公開賽、超級750賽丹麥公開賽等大賽，爭取奧運積分。

因此本屆台北公開賽，男單部分將由一哥周天成領軍、好手王子維也會出賽，周天成列為大會頭號種子，第二種子為印度斯里坎特（Kidambi Srikanth）、第三種子為香港伍家朗；女單塞娜為頭號種子、張蓓雯第二種子、南韓一姊成池鉉為第三種子。男雙王齊麟／李洋、廖敏竣／蘇敬恆、盧敬堯／楊博涵也都會出賽，王齊麟／李洋為第三種子。

▼麟洋配 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲▼ 婕斯盃，王齊麟李洋、麟洋配 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 台北公開賽戴資穎周天成
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