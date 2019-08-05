前田2.2局爆5分　道奇「瘋狂麥斯」9局11比10再見教士

▲「瘋狂麥斯」莫西（Max Muncy）擊出再見二壘安。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

在先發投手前田健太投不滿3局爆5分的情況下，道奇仍不放棄，9局9比10落後，莫西（Max Muncy）從教士守護神葉茲（Kirby Yates）擊出再見二壘安打，以11比10逆轉奪得近6場的第5勝。

雖然次局靠著莫西陽春砲、馬丁（Russell Martin）2分砲取得3比0領先，但前田第3局狂掉5分陷入落後，2.2局就退場。道奇展現韌性，4局失掉1分後該局下半馬上追平成6比6，波拉克（A.J. Pollock）6局陽春砲要回領先。

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教士展開反攻，7局攻下2分再次逆轉，8局再靠著塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、賈西亞（Greg Garcia）攻下2分保險分。不過道奇也在8下將比數追近到1分差，給了莫西9局1出局2人在壘向對手說再見的機會，與國聯救援王葉茲纏鬥7球後，瞄準一顆調到紅中附近的94.8英里四縫線，掃成右外野方向二壘安打，終場11比10逆轉勝。

「給所有在看這場比賽的球迷一個建議，別太早離開，」凡杜戈（Alex Verdugo）說到，「我們是有實力打出很棒的比賽，就算是8局3分落後，仍然可以帶給球迷驚喜。不管8局的比數如何，我們就是有在9局逆轉的能力。」

總教練羅伯茲（Dave Roberts）也對莫西讚不絕口，「我們看過莫西擊出關鍵一擊很多次了，他對於好球帶掌握得非常好，展現堅強的韌性。」