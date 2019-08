前田2.2局爆5分　道奇「瘋狂麥斯」9局11比10再見教士

▲「瘋狂麥斯」莫西(Max Muncy)擊出再見二壘安。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

在先發投手前田健太投不滿3局爆5分的情況下,道奇仍不放棄,9局9比10落後,莫西(Max Muncy)從教士守護神葉茲(Kirby Yates)擊出再見二壘安打,以11比10逆轉奪得近6場的第5勝。

雖然次局靠著莫西陽春砲、馬丁(Russell Martin)2分砲取得3比0領先,但前田第3局狂掉5分陷入落後,2.2局就退場。道奇展現韌性,4局失掉1分後該局下半馬上追平成6比6,波拉克(A.J. Pollock)6局陽春砲要回領先。

教士展開反攻,7局攻下2分再次逆轉,8局再靠著塔提斯(Fernando Tatis Jr.)、賈西亞(Greg Garcia)攻下2分保險分。不過道奇也在8下將比數追近到1分差,給了莫西9局1出局2人在壘向對手說再見的機會,與國聯救援王葉茲纏鬥7球後,瞄準一顆調到紅中附近的94.8英里四縫線,掃成右外野方向二壘安打,終場11比10逆轉勝。

The @Dodgers get their @MLB-leading 9th #walkoff victory, courtesy of Max Muncy. pic.twitter.com/OMOY7NZKPA