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洋基難逃傷兵魔咒　恩卡納辛後又傷了希克斯

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▲▼20180522洋基對遊騎兵,希克斯,Aaron Hicks。（圖／路透社）

▲希克斯（Aaron Hicks）。（圖／路透社）

記者潘泓鈺／綜合報導

洋基本季難逃傷兵魔咒，季中才從Tommy John手術復出的主力外野手希克斯（Aaron Hicks），昨天一次的傳球意外弄傷手肘，5日被放入7到10天傷兵名單，而總教練布恩（Aaron Boone）也相當擔心他是否再次傷到韌帶。

希克斯在昨天一次的不順暢動作傳三壘後，就感到右手肘不舒服，球團為他安排進一步檢測後，決定把他移至傷兵名單。洋基總教練布恩相當擔心希克斯韌帶的狀況，不過依然認為他本季還能夠出賽。

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洋基開季都因為傷兵無法擺出最完整的陣容，季中交易來的恩卡納辛（Edwin Encarnacion）日前也因為手掌骨折進入傷兵名單，現在輪到希克斯，而前國聯MVP史丹頓（Giancarlo Stanton）本季打了9場就弄傷膝蓋，遲遲無法歸隊，另外還有桑契斯（Gary Sanchez）、維特（Luke Voit）、王牌投手史華聯諾（Luis Severino）等傷兵。

7年7000萬美元合約起跑的第一年，希克斯就因為手肘韌帶手術、背傷，休養到5月才展開賽季，本季59場出賽，打擊三圍.235/.325/.443，擊出12發全壘打貢獻36打點。

關鍵字： 洋基恩卡納辛希克斯
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