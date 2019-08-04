U12世界盃／打擊提升、投球速超過110KM　中華隊進步的關鍵

▲U12中華隊最終拿下隊史第二座冠軍。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒進入尾聲，中華隊最後一場4比0擊敗日本奪下隊史第二座世界總冠軍，回憶從選拔到現在，中華總教練李國強說，孩子們心態日趨成熟，也因為心態正確、勇於表達讓他們在球場上表現有所提升，「打擊率、投球速和守備很明顯能看出真的進步很多。」

華南盃少棒結束後，中華隊名單也出爐，李國強坦言，當初名單的確落差比較大，「但這就是我們選進來的菜，要怎麼用到最大值、短時間內讓他們有大幅進步，我們教練團在訓練前就開很多次會，把訓練計畫擬定出來，事實也證明，我們的方式是奏效的。」

請繼續往下閱讀...

▲U12中華隊進步看得見。（圖／記者顏如玉攝）

從全國選出明星隊，球員都來自不同學校，要如何抓住小球員的心，李國強不諱言非常困難，「所以我們一開始就定好規則，讓孩子知道教練的態度，他們也漸漸知道什麼場合該玩、什麼時候該訓練，總是戰戰兢兢去面對，認真去吸收，不會在下面嬉鬧。」

因為孩子們心態正確、心理層面成熟，加上更願意表達自己，也讓教練團帶起球隊更加得心應手，李國強說，他不會想以前那樣權威式的帶領，反而希望小朋友有問題就要說出來，「就算是深夜肚子餓告訴教練，我們也會去買宵夜。要讓孩子知道，教練不一定完全是對的，球員如果什麼都不說，教練就永遠不知道問題在哪裡。」

從預賽來到決賽，明顯能看出中華小將們力道、打擊率都有所提升，投手的球速還能頻頻超過110公里以上，守備至今發生的失誤也少，「這就是他們進步的地方，事實就證明了，我們教練團當初的做法是對的。」

▲U12世界盃中華隊奪冠。（圖／記者楊舒帆攝）