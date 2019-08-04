中職二軍／劉致榮打擊率6成　林威助讚：有sense的打者

▲劉致榮。（圖／中華職棒提供）

記者王真魚／斗六報導

中職二軍4日進行交流賽最後一天賽程，中信兄弟4比0完封富邦悍將，拿下季軍。對於這次與業餘球隊的交流賽，兄弟總教練林威助直呼，「有交流賽是一件非常好的事。」而在此次交流賽，文化大學二刀流好手劉致榮也引起他的注意，「他打球滿有sense的，是一位很不錯的打者。」

中華職棒與大專體總合作舉辦為期一周的交流賽，由中職二軍4支隊伍、台北市興富發棒球隊、大專明星HOPE STAR及大專明星FUTURE STAR在斗六球場交手，期待透過短期杯賽，達到職棒、大專棒球、業餘成棒三方交流的效果。

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業餘球隊全軍覆沒，沒有晉級最後的決賽，但陣中仍有值得注意的好手，劉致榮便受到中職各隊的鎖定，他在這次的交流賽出賽4場，累積15打數共9支安打，包括5支二壘打，打擊率高達0.600，長打率0.933，上壘率0.625。

劉致榮今年暑假過後將升大三，大學時期因肩膀不適，主要以打者為主，總教練廖敏雄看好他未來有能力挑戰日職，他也坦言，目前個人傾向旅外，如果沒有受到青睞，他也希望追隨學長王柏融的腳步，先加入中職，累積實力再來挑戰旅外。

兄弟在交流賽中拿下季軍，林威助期間不斷叮嚀選手，態度一定要拿出來，他說：「不管對方是誰，要把平常練習的東西，表現在球場上，才有辦法上一軍。能夠跟四隊以外的選手交手，也是一件好事；在陌生的對決中累積經驗，這是非常好的交流，雙方都有些刺激。」



