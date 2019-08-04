U12世界盃／悲情韓國複、決賽遇雨又全敗　但第4名已創隊史

▲U12世界盃，南韓賽後教練一個個擁抱安慰球員。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒4日先進行季軍戰，由南韓對上古巴，首局就被轟兩分砲一路落後，雖然3局一度追回1分，可惜最終仍以1比2吞敗，雖然拿下第4名寫下隊史最佳，但總觀南韓比賽內容，複賽以來沒有贏過一場比賽，還連續三場都遇到下雨，可說是本屆最悲情的隊伍。

南韓本屆預賽分在B組，除了28日和美國之戰因雨延賽，其他比賽對上墨西哥、澳洲、委內瑞拉和義大利都奪下勝利，雖然31日的休兵日不敵美國，但仍以分組第一進入複賽。

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不過從複賽開始，南韓從1日的複賽首戰中華隊到2日對上日本都受到雨勢影響，打打停停，對中華的比賽打到晚上11點20才結束，接著隔天對上日本也是只打了3局就延賽到3日中午，等於該日需一天兩戰。

3日上午碰古巴，南韓又碰到和裁判溝通不良的問題，讓強投豪打杜東泫被迫強制退場，最終反攻無果輸給古巴，也代表著進入冠軍戰的機會銳減，中午對上日本又從領先3分後被延長逆轉，複賽3戰全敗落入季軍戰。

▲U12古巴強棒賽斯。（圖／記者顏如玉攝）



4日再度對上古巴，首局下南韓就被第4棒賽斯(Christian Saez)敲出一發兩分砲居於落後，雖然3局上靠著失誤扳回1分，6局上還將先發投手「火球男」普烈托(Alejandro Prieto)纏鬥到86球強制退場，可惜後兩棒分別被刺殺、三振，最終只能無奈吞敗。

拿下第四名其實已經創下南韓在U12的最佳成績，不過整次盃賽內容看來，對南韓較為不利，也讓南韓小將賽後哭成一團，教練們一個個擁抱給予安慰，期盼不要傷害到孩子們的心靈、影響到他們的自信心。