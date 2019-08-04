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中職直播／林子崴拼本季首勝　蔡齊哲暌違2個月回一軍

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▲▼中信兄弟投手蔡齊哲。（圖／記者林敬旻攝）

▲中信兄弟投手蔡齊哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉峻誠／綜合報導

統一獅4日要在台南主場與中信兄弟進行雙重賽，雙重賽首戰派出林子崴對上蔡齊哲，2人都已經許久沒在一軍出賽，林子崴要搶本季首勝，也要幫助統一中止對戰兄弟5連敗，蔡齊哲尋求暌違3個月的勝投，精彩的中職賽事，請鎖定觀看《ETtoday新聞雲》直播。

目前統一3連敗，對戰兄弟5連敗，下半季5勝12敗，排名墊底，是唯一勝率不到5成的隊伍，與首位桃猿有5.5場勝差。兄弟9勝9敗，戰績排名第3，與桃猿有2場勝差。

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▲統一獅林子崴。（圖／統一獅提供）

▲統一獅林子崴。（圖／統一獅提供）

林子崴本季6場出賽，其中1場先發，投8.2局，防禦率12.46。本季唯一一場先發就在7月11日面對兄弟，主投4局丟2分自責分，林智勝對林子崴有1發陽春砲。

蔡齊哲本季13場出賽、11場先發，其中4場優質先發，拿下2勝6敗，其中2勝都來自統一，防禦率6.34。6月12日對統一中繼2局丟4分後下二軍，在二軍出賽6場，有3場先發、3場後援，拿下2勝2敗，防禦率4.88。

今年蔡齊哲面對統一7場，有5場先發、2場後援，拿下2勝2敗，對戰防禦率5.73。蘇智傑、潘武雄、陳鏞基、黃恩賜都曾從蔡齊哲手中開轟，必須特別留意。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟統一獅
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