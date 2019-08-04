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U12世界盃／中華2捕手進步看得見　教練讚有國中實力

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▲U12世界盃，江庭毅。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，江庭毅為中華隊主戰捕手。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

今年華南盃少棒結束後，U12代表隊僅選入2名捕手，分別是來自台中的江庭毅及南投的全叡，雖然中華幾乎倚重江庭毅擔任場上指揮官，但捕手教練黃明輝表示，全叡也相當有天份，「就體能、力道來說，也有國中的實力了。」

中華隊本次除了三位教練團以外，也找來兩位客座教練，其中來自新北忠義國小的黃明輝，從小就是捕手出身，總教練李國強特別找來，希望他能給予捕手更多幫助，「今年捕手進攻比較沒那麼好，加上我們也只有兩位捕手，所以希望黃教練來幫忙帶起來，相信經過這次比賽就能看出捕手進步很多。」

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黃明輝表示，江庭毅來自台中力行國小，教練團就有捕手出身的，所以受到的指導比較全面、比賽經驗也比較豐富，加上自己也聰明，懂得舉一反三、安撫隊友，所以總能穩定軍心，是中華隊的主戰捕手。

▲U12世界盃少棒，U12中華隊，投手陳楷升、捕手江庭毅。（圖／記者顏如玉攝）

▲江庭毅(左)蹲捕總能帶給中華隊安心感。（圖／記者顏如玉攝）

但江庭毅同時也能擔任投手，因此也需要全叡來蹲捕，黃明輝認為，全叡非常有天份，「他的臂力非常好，又有長打能力，這在國內是比較缺乏的，只是可能因為他沒有捕手專長的教練帶領，在南投的比賽也沒那麼多，所以動作比較大。」

▲U12世界盃，江庭毅。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12江庭毅也能擔任投手。（圖／記者顏如玉攝）

不過，來到中華集訓一個多月，李國強、黃明輝都表示全叡進步許多，黃明輝說，「他原本捕手功力可能只有30%，但現在成長了30到50%，進步幅度非常大，就是他對自己還是沒那麼有信心，這就需要靠實戰經驗去彌補。」

中華隊2位捕手各有優點，江庭毅場控能力佳，聰明又細膩，能讓隊友在場上更加安心，而全叡則有臂力、有力道，只要改變動作，阻殺機率有望提升，黃明輝認為，兩人都已有國中的實力，未來都是相當有潛力的選手。

▲U12世界盃，全叡。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃，全叡蹲捕較缺乏實戰經驗，但打擊表現不錯。（圖／記者顏如玉攝）

結束中華隊的比賽後，黃明輝透露自己接下來可能會離開棒球圈，「我從小到大的願望就是希望加入中華隊，選手時期沒做到，這次終於有這個機會，也算是圓我一個夢，雖然我離開棒球圈，但我也跟小朋友說，若是未來有問題，還是能再來找我，希望我能再給他們幫助。」

▲U12世界盃少棒，捕手教練黃明輝。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，捕手教練黃明輝。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： U12世界盃中華捕手江庭毅全叡黃明輝
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