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中職／怎麼辦到對戰統一防禦率0？赫猛：這是個好問題

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▲▼赫猛 。（圖／中信兄弟提供）

▲赫猛 。（圖／中信兄弟提供）

記者劉峻誠／台南報導

中信兄弟赫猛3日面對統一獅先發，主投6.2局無自責分，今年面對統一2場，共投了12.2局，對戰防禦率仍是0，談到面對統一獅的好表現，他說：「這是個好問題，我也不知道為什麼。」

赫猛本季4場先發，面對桃猿2場，其中1場3.1局無失分，7月24日3.2局丟8分。面對統一2場，7月19日主投6局無失分，3日再度交手，6.2局失1分，沒有自責分。前一場被桃猿打爆，今天再封鎖統一，赫猛說：「桃猿是中職數一數二的隊伍，看數據就知道了，但統一也是很厲害的隊伍，今天我能有好表現，只是貫策投球策略。」

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談到面對統一為何總是能繳出好表現，赫猛說：「我也不知道，可能是對方對我還很陌生，而且我們情蒐也幫我搜集很多資料，比賽中配球也不斷更換。」

2局赫猛一開始就被高國慶敲出二壘安打，郭阜林再敲內野安打，靠著林智勝失誤，高國慶回到本壘得分，之後林祖傑又敲安打。連續被敲3支安打，也讓赫猛丟了1分非自責分，赫猛說：「一開始被對方抓到配球，這就是比賽的一部分，之後就調整了配球模式。」

過去3場比賽，兄弟投手教練佛斯特認為赫猛剛來到台灣，有10多天沒投球，所以刻意控制了他的用球數，今天他投到113球，是來到中職後首度用球數破百，他說：「我已經準備好了，在體能教練、投手教練有系統的安排下，我不用花太多時間就能衝到該有的用球數。」

關鍵字： 中華職棒中信兄弟赫猛
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