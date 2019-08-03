運動雲

>

U12世界盃／預賽輸得不甘心！　中華決戰日本：絕對有信心

ETtoday運動雲

▲U12世界盃少棒，U12中華隊。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12中華隊。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒，中華隊確定連續第5年挺進冠軍戰，將在4日對上日本，兩隊預賽交手時中華以4比7吞敗，如今將再度對決，中華總教練李國強表示，絕對有信心，「兩隊實力差不多就是比關鍵時刻，我對我們小朋友很有信心。」

預賽與日本交手時，中華隊遭到高橋昇聖轟出兩發全壘打，最終以4比7吞敗，賽後許多小球員都難過落淚，同時也相當不甘心，李國強說，「很多小朋友都生氣自己當下沒有做好，但教練團跟他們說不責怪，畢竟每個人都想贏，所以大家還是要互相鼓勵堅持下去。」

請繼續往下閱讀...

儘管預賽輸給日本，中華隊還是一步步努力，一場場成長，最終也再度挺進冠軍戰，「可以看出小朋友真的有把教練團的話聽進去，一直在往上走，驗證我們堅持不放棄的精神，我也跟小朋友說，100公尺已經接近尾聲，最後10公尺就看你怎麼全力去衝刺。」

再度對決日本，李國強表示對小朋友很有信心，「他們的投手對我們來說還好、擊球內容也是我們比較好，但我們明天也會再提醒小朋友，兩隊實力差不多就是比關鍵時候的守備失誤和失投球，比賽要ㄍ一ㄣ到最後，像今天的日韓大戰，沒到最後一刻都不知道誰輸誰贏，日本就是最好的例子。」
 

關鍵字： U12世界盃中華隊日本
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

推薦閱讀

U12世界盃／複賽最後一戰仍全力搶勝　中華教頭：要尊重比賽

U12世界盃／日本延長逆轉南韓　台、日晉級冠軍戰

U12世界盃／中華隊已闖冠軍戰　複賽終戰對委內瑞拉江庭毅先發

U12世界盃／別把自己繃太緊　中華教頭：小朋友放開就打得好

U12世界盃／變化球壓墨國　郭勇志之子郭宸安完投：爸爸只教直球

中職／張正偉影帝演出　界外滑接舉左手騙過裁判

U12世界盃／中華有望晉級冠軍戰　日韓戰是關鍵

中職／羅力宰制中職卻上不了大聯盟　伯納分析主因

林書豪獲以色列強權馬卡比報價　美媒建議先到海外打球再拚回NBA

U12世界盃／古巴隊休兵日賣場大採購　最多人買手機

熱門新聞

中職／張正偉影帝演出　界外滑接舉左手騙過裁判

U12世界盃／中華有望晉級冠軍戰　日韓戰是關鍵

中職／羅力宰制中職卻上不了大聯盟　伯納分析主因

林書豪獲以色列強權馬卡比報價　美媒建議先到海外打球再拚回NBA

U12世界盃／古巴隊休兵日賣場大採購　最多人買手機

中職／味全龍談妥森榮鴻、曾傳昇　選秀只剩5人沒簽

讀者回應

﻿

最新新聞

1搶抽限量恰恰引退賽票

2猿登龍頭！郭代總直呼洪總不簡單

3弟弟當隊友　林旺衛開心攜手奮戰

4赫猛燃燒113球奪勝投　兄弟6比1贏統一

5亞洲柔道公開賽　中華隊單日3銀

熱門新聞

1張正偉影帝演出　界外滑接騙過裁判

2中華有望晉級冠軍戰　日韓戰關鍵

3羅力上不了大聯盟　伯納分析主因

4林書豪獲以色列強權馬卡比報價

5古巴賣場大採購　最多人買手機

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年7月mvp戰報

【中職Highlight】高國輝雙響砲轟4打點　富邦7比2擊敗兄弟｜7/31 富邦悍將VS.中信兄弟

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

生涯首獲單月MVP　陳鴻文不居功：靠著全隊幫忙拿下

U12少壘賽秘魯打擊不好仍有撇步剋中華

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366