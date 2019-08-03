U12世界盃／預賽輸得不甘心！　中華決戰日本：絕對有信心

▲U12中華隊。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒，中華隊確定連續第5年挺進冠軍戰，將在4日對上日本，兩隊預賽交手時中華以4比7吞敗，如今將再度對決，中華總教練李國強表示，絕對有信心，「兩隊實力差不多就是比關鍵時刻，我對我們小朋友很有信心。」

預賽與日本交手時，中華隊遭到高橋昇聖轟出兩發全壘打，最終以4比7吞敗，賽後許多小球員都難過落淚，同時也相當不甘心，李國強說，「很多小朋友都生氣自己當下沒有做好，但教練團跟他們說不責怪，畢竟每個人都想贏，所以大家還是要互相鼓勵堅持下去。」

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儘管預賽輸給日本，中華隊還是一步步努力，一場場成長，最終也再度挺進冠軍戰，「可以看出小朋友真的有把教練團的話聽進去，一直在往上走，驗證我們堅持不放棄的精神，我也跟小朋友說，100公尺已經接近尾聲，最後10公尺就看你怎麼全力去衝刺。」

再度對決日本，李國強表示對小朋友很有信心，「他們的投手對我們來說還好、擊球內容也是我們比較好，但我們明天也會再提醒小朋友，兩隊實力差不多就是比關鍵時候的守備失誤和失投球，比賽要ㄍ一ㄣ到最後，像今天的日韓大戰，沒到最後一刻都不知道誰輸誰贏，日本就是最好的例子。」

