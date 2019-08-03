中職／西武名投來台與郭泰源深聊到半夜　郭總感謝東尾修女兒

▲東尾修。（圖／統一獅提供）



記者劉峻誠／台南報導

統一獅3日舉辦西武-統一雙獅會，邀請前西武獅名投、名監督東尾修開球，東尾修過去曾經跟前富邦悍將顧問郭泰源當過教練，2日還特地到新莊球場看球，並與郭泰源敘舊，大聊爺爺經，東尾修笑說：「我們昨天講了很多事，聊到半夜一點多。」

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▲統一、西武雙獅會，東尾修開球。（圖／統一獅提供）



今年69歲的東尾修，1969年加入西鐵隊（西武獅前身），職業生涯20年，生涯投了697場、4086局，有247場完投，留下251勝247敗23次救援，防禦率3.50，與1984年加入西武的郭泰源當過4年隊友。1995年開始擔任西武監督，一直到2001年卸下監督職位，曾指導過許銘傑。

今年7月15日西武獅邀請東尾修與他的家人，父、子、孫3代開球，東尾修說：「過去2代一起開球很多，但3代一起開球應該是前所未見，很開心西武邀請我參加這個活動。」對於自己這次來到台灣開球相當滿意，「69歲了，我還能投出直球，然後進入捕手手套，很棒了。」東尾修表示，自己目前應該無法上場比賽，但要他解決1人次的話應該沒問題。

這次來到台灣，除了參加統一獅活動，還特地與老朋友郭泰源敘舊，東尾修說：「我們說了很多，聊棒球、小孩、孫子，聊到半夜一點，我女兒是職業高爾夫球選手，也教過郭泰源打球，郭泰源要我跟他道謝。」

▲統一、西武雙獅會，東尾修開球，劉育辰蹲捕。（圖／統一獅提供）