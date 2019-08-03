中職／相隔47年再來台灣　西武名監督：台南球場有懷舊風情

▲西武獅名投東尾修。（圖／統一獅提供）



記者劉峻誠／台南報導

統一獅3日舉辦西武-統一雙獅會，邀請前西武獅名投、名監督東尾修開球，東尾修22歲時曾經來到台灣春訓，對於台中棒球場印象深刻，這次來到全台灣歷史最悠久的職業球場-台南球場，東尾修說：「還不錯，留有很多懷舊風情的球場，台南球場也可以代表統一獅這支球隊的歷史文化，真的很好。」

今年69歲的東尾修，1969年加入西鐵隊（西武獅前身），職業生涯20年，生涯投了697場、4086局，有247場完投，留下251勝247敗23次救援，防禦率3.50，與郭泰源當過隊友。1995年開始擔任西武監督，一直到2001年卸下監督職位，當時許銘傑是西武的成員。

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東尾修在22歲左右時曾來台春訓，當時待在台中球場，他還記得台體大的田徑場，他說：「以前我在台灣沒有比賽經驗，但連續2年到台中春訓，那時候都會到旁邊的田徑場跑步。」

首度來到台中球場以外的台灣棒球場，東尾修說：「就像波士頓紅襪的主場一樣，雖然佔地很小，但可以讓他的視野很大，留下好的東西，並且引進新的。剛剛看了一下台南球場，還保有懷舊的風情，台南球場也可以代表統一獅這支球隊的歷史文化，真的很好。」