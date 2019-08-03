中職／味全龍再簽4新秀　開訓公布新任隊長



▲森榮鴻。（圖／記者張克銘攝）

記者陳立勳／綜合報導

味全龍隊3日宣布簽下第3輪游擊手曾傳昇、第5輪投手林子昱、第6輪投手森榮鴻及第10輪投手莊玉彬等4人，目前剩4人還沒簽下。

龍隊1日為「南華6勇士」舉辦加盟會，3日宣布再簽4名球員，本週共簽10人，加上林旺衛、林旺億、吳宗峻、吳睿勝、劉家愷、歐耀宗等6名選手，已有34名球員，龍隊也透露17日「與龍共舞」開訓典禮上，正式宣布隊長人選。

味全龍希望開訓典禮全員到齊，對於仍剩下4名尚未簽約的球員，龍隊球團表示，前幾輪球員簽約金仍會比照過去3年行情為基準，球團也會秉持創新，希望建立一、二軍薪資區隔，球員上一軍保障月薪10萬元起，藉此激勵球員良性競爭。

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本周順利簽下的一野三投，曾傳昇、林子昱、森榮鴻及莊玉彬四人，皆有參與味全龍所舉辦的自辦測試會，選秀會上葉總在以防守陣型優先考量下，第3輪挑選U18國手曾傳昇，測試會上曾傳昇表現曾讓葉總驚艷，除了場上冷靜、守備穩定特質外，具有左打優勢及打擊技巧，也讓教練團滿意，對於談妥合約一事，曾傳昇相當開心，也期待趕快開訓，他分享當初會選擇打棒球就是因為2008年八搶三資格賽中華隊對加拿大，葉總替中華隊擋下關鍵分數，讓他相當感動，因此有機會成為葉總麾下球員，他感到相當興奮，也希望將來能以更好的表現來回饋球隊。