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U12世界盃／別把自己繃太緊　中華教頭：小朋友放開就打得好

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▲U12世界盃，中華隊江宗駿擊掌。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U12世界盃，中華隊擊敗墨西哥。（圖／記者楊舒帆攝）

記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒，中華隊前一天和南韓之戰打到深夜，今對上墨西哥又因雨延賽，也影響到中華隊前3局表現，總教練李國強表示，可能因為進入複賽小朋友太在乎成績，後來經過提醒，就在4局開始正常發揮，「他們只要沈穩不緊張，自然就能把水準發揮出來。」

U12賽制進入複賽採用Super Round，等於會將預賽的成績帶入，當教練團和球員講解完後，似乎給了球員無形的壓力，李國強說，能看得出小朋友太在乎成績，反而把自己繃得太緊，「我跟他們說，不要管打得如何，就照自己的狀況去打。」

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複賽第2戰面對墨西哥，李國強分析，對方投手頂多就100公里，不用太緊張，「你只要照自己的狀況去打，不要管打得如何、也不要管分數有沒有進來，正常去做，他們後來也有聽進去，4局以後就打開了。」

李國強一再強調，他相信小朋友，「我對他們攻擊、防守和投球都相當有信心，只要他們不給自己太多壓力，該有的水準自然就會表現出來。」

複賽最後一戰將對上委內瑞拉，李國強分析，他們的偏高變化球都容易帶得出去，但內角直球、外角低的變化球對他們很有誘惑，「我們有投手，也會再跟唐安教練討論用什麼方式去對付他們，他們投手應該也用得差不多，所以就讓小朋友放開來打吧。」

▲U12世界盃少棒，U12中華隊白球衣。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12中華隊。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： U12世界盃中華隊墨西哥
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