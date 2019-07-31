不斷更新／亞力克首度演出3上3下　3局桃猿0：0統一

▲統一亞力克。（圖／記者黃克翔攝）

記者林緯平／綜合報導

統一7-ELEVEn獅31日繼續在桃園作客Lamigo桃猿，獅隊開季至今在桃園僅有1勝、苦吞13敗。此役獅隊推出洋投亞力克全力搶勝，而桃猿則一樣推出洋投冠猛應戰。

1局上統一進攻，羅國龍游擊滾地遭刺殺，楊家維右外野飛球遭接殺，潘武雄一壘滾地遭刺殺。

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1局下桃猿進攻，陳晨威內野安打，林立成功犧牲觸擊，藍寅倫遭到三振，林泓育遭到三振。

2局上，陳鏞基遭到三振，蘇智傑內野飛球遭接殺，郭阜林界外飛球遭接殺。

2局下，朱育賢遭到三振，郭嚴文中外野一壘安打，廖健富界外飛球遭接殺，林承飛二壘滾地遭刺殺。

3局上，林祖傑左外野一壘安打，郭峻偉三壘滾地上壘、原一壘跑者遭封殺，唐肇廷選到四壞保送，羅國龍左外野一壘安打、原二壘跑者碰觸到跑壘指導員出局，楊家維中外野飛球遭接殺。

3局下，陽耀勳中外野飛球遭接殺，陳晨威一壘滾地遭刺殺，林立界外飛球遭接殺。

亞力克7月加盟統一獅，出賽6場皆為後援，戰績0勝2敗，共7局被敲9安，失掉3分皆為責失，防禦率3.86，被打擊率0.310，面對桃猿3場，近一次對戰挨3安失1分。

▲桃猿Lamigo冠猛。（圖／記者季相儒攝）

冠猛同樣在7月加入桃猿，先發1場後被調往後援，增添牛棚戰力，合計10.1局被敲12安，失掉7分、4分責失，防禦率3.48，被打擊率0.273，此役首度統一獅先發。

統一先發名單，第一棒中外野手羅國龍、第二棒二壘手楊家維、第三棒指定打擊潘武雄、第四棒一壘手陳鏞基、第五棒左外野手蘇智傑、第六棒三壘手郭阜林、第七棒游擊手林祖傑、第八棒捕手郭峻偉、第九棒右外野手唐肇廷。

桃猿先發名單，第一棒中外野手陳晨威、第二棒三壘手林立、第三棒左外野手藍寅倫、第四棒指定打擊林泓育、第五棒一壘手朱育賢、第六棒二壘手郭嚴文、第七棒捕手廖健富、第八棒游擊手林承飛、第九棒右外野手陽耀勳。