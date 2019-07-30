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U12世界盃／中華戰斐濟　王佑恩先發、陣容大調動

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▲U12世界盃少棒，中華隊。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，中華隊。（圖／記者顏如玉攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12中華隊30日預賽最後一戰交手斐濟，由台東縣豐田國小王佑恩掛帥先發，總教練李國強表示，「中心棒次不動，其他棒次作為調整。」

中華隊前4戰取得3勝1敗，將以複賽第二晉級，此戰無關晉級，且面對實力有差距的斐濟，李國強說，「包含葉弘仁、江庭毅都會亮相登板。」

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王佑恩來自豐田國小，他以投手身份入選中華隊，不過李國強評估他尾速較不足，但仍希望他能在中華隊集訓及比賽過程中學習成長與進步，因此都會讓他們有上場的表現機會。王佑恩的哥哥是2015年U12的楊豪恩，選拔賽經由當球童的哥哥在旁指導，打擊有進步，來到中華隊集訓期間也有再進步。

王佑恩表示，「當初是說欣賞彭政閔和陳金鋒，今天還想加一個陳禹勳，因為他球速很快，指叉球很厲害。」一旁室友蔡韋辰爆料，「他偶像很多，上次還說是王勝偉。」

王佑恩來到這中華隊交了一群好朋友，還跟捷克投手交談，不過因為雞頭鴨講而跑走，但他覺得過程很有趣，獲得這場比賽先發，他也很開心，不會緊張。

中華隊先發陣容

第1棒 中 江宗駿
第2棒 左 陳昱安
第3棒 捕 全叡
第4棒 三 黃天賜
第5棒 一 許子承
第6棒 指 陳楷升
第7棒 右 郭宸安
第8棒 二 卡里路・曼格格
第9棒 游 吳翊睿

斐濟先發陣容

第1棒 游 班尼科羅
第2棒 投 維拉盧
第3棒 捕 安東尼
第4棒 左 福多瓦奎福卡
第5棒 右 汐利麥布
第6棒 三 喬治李
第7棒 中 馬賽盧圖
第8棒 一 畢昂卡
第9棒 二 卡瑪

關鍵字： U12世界盃中華隊
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