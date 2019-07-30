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U12世界盃／教頭大讚好選手　葉弘仁打擊卻想太多陷低潮

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▲U12世界盃少棒，中華隊，葉弘仁。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，中華隊葉弘仁。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

在U12世界盃少棒都能有精彩守備演出的中華主戰游擊手葉弘仁，這幾戰卻陷入打擊低潮，目前4戰僅敲出2安，讓他坦言心情不好，而總教練李國強一直很看好他，「但就是上場會想太多，不然真的是很棒的選手。」

來自新竹關西國小的葉弘仁，先前在母隊就表現亮眼，能投能打能守，華南盃時新竹縣總教練紀諺廷還特別點名他有機會被選進國手，來到中華隊後，練習時他也總能敲出強勁飛球，不過來到比賽後，卻表現得不如預期。

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▲U12世界盃少棒，中華隊，葉弘仁。（圖／記者顏如玉攝）

▲葉弘仁坦言自己最近心情不好，因為找不到狀態。（圖／記者顏如玉攝）

中華目前4戰面對古巴、南非、日本和捷克，葉弘仁前三戰擔任第二棒僅有對南非敲出1安，前役輸給日本後，他還一度難過落淚，「壓力太大了就哭了吧，很想表現好但每次站上打擊區又想太多，反而打得不好，所以最近心情也不是很好。」

29日對上捷克，葉弘仁換成第一棒，首打席就敲出三壘安打，可惜後來打出雙殺、高飛球接殺，下場時難掩難過，不過隊友還是馬上過來給予安慰，場面相當溫馨，也期盼他能盡快調整好、走出低潮。

相較打擊，葉弘仁的守備就相當穩定，首戰對古巴就上演多次精彩守備，手掌還因撲接球磨到紅土而破皮，至今4戰都穩居游擊手，「我在母隊的時候，守備就練比較多，所以比較穩定吧。」，偶像是陳江和的他表示，自己之前也會看他守備向學習，「因為他表現很好。」

▲U12世界盃少棒，中華隊，葉弘仁。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： U12世界盃中華隊游擊手葉弘仁
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