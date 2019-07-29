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U12世界盃／前役因雨延賽　南韓朴禮讚再見轟退委國3連勝

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▲U12世界盃少棒，南韓，朴禮讚。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，南韓朴禮讚轟出再見全壘打。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒28日在亞太主球場的第二場比賽，原定南韓對上美國的比賽後來因雨延賽，今南韓隊上委內瑞拉，雙方打得糾纏，直到6局下南韓在1出局情況下，靠著第8棒的朴禮讚敲出再見全壘打，以6比5驚險拿下3連勝。

南韓28日對上美國，原定由杜東泫先發登板，不過後來因雨延賽到31日，29日面對委內瑞拉，南韓不改先發，杜東泫登板2局被敲4安失3分，他坦言對上委內瑞拉反而沒那麼緊張，但自己投卻得沒有想像中好，「我本來以為自己投的球比較難被打到，沒想到直球一直被轟出去。」

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▲U12世界盃少棒，南韓，杜東泫。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，南韓先發杜東泫。（圖／記者顏如玉攝）

雖然在投球表現不那麽理想，但杜東泫打擊彌補會來，面對120公里的球速，擔任第一棒的他就在首打席敲出二壘安打，第二打席同樣敲出長打帶1打點，「原本就有心理準備會面對速球，所以也準備好怎麼去面對了。」

此役南韓雖然在2局下攻進4分取得5比3領先，但委內瑞拉3、5局都各添1分追平，關鍵6局上委內瑞拉雖然也有2支安打，但最終卻被接殺沒有得分，6局下南韓第7棒先被K掉，接著前兩打席1保送1安打的朴禮讚站上打擊區，選定直球攻擊後，一棒揮出全壘打牆，幫助南韓驚險奪下勝利。

「真的超級開心，」朴禮讚說，其實上場前教練沒有特別交代他什麼，「那一球我就覺得直球感覺機會很大，所以我盡全力揮棒就打出去，這是我第一次打出再見全壘打。」

▲U12世界盃少棒，南韓，杜東泫。（圖／記者顏如玉攝）

▲杜東泫一直都擔任開路先鋒。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： U12世界盃南韓朴禮讚再見轟委內瑞拉
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