張老師專欄／巨人、軟銀榜首危險　王柏融、陽岱鋼二軍

▲陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

張昭雄／戰評

原本站穩兩個聯盟榜首的巨人、軟銀兩隊，明星後下半季的七月中旬開始，寫下負多於勝並有連敗現象，榜首岌岌可危，旅日王柏融列入傷兵名單療傷後，逐漸好轉，陽岱鋼目前也在二軍養傷中，期許王、陽二人早日重回火腿、巨人隊效勞。

兩個禮拜前明星賽剛結束時，巨人及軟銀兩隊，與同聯盟第二名勝差，都有接近10場之多，如今呢? 巨人隊僅領先第二名橫浜隊4點5場勝差；而軟銀隊更是被火腿隊追成只剩1場半勝差而已。兩支榜首隨時都有被迎頭趕上危機，尤其是，本週兩隊各兩輪3連戰對手，都是不好惹的勁敵。軟銀隊首先遇到近況不錯的B段班首位西武隊，今年軟銀、西武兩隊對壘，軟銀以8勝6負小贏兩場，週賽下半段第二輪的3連戰，將面對目前亞軍火腿隊，該隊上週4戰1敗佳績〔對歐力士2戰全勝，對西武2勝1負〕，軟銀今年與火腿的對壘，8勝5負小贏3場，目前軟銀隊只領先火腿隊1點5場勝差而已，本週結束能否保住榜首前茅，尚在未定之天。

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央聯巨人隊上週2勝4負差強人意〔與養樂多及阪神都是1勝2負〕，被上週4勝1負的聯盟第二名橫浜隊，追成剩下4點5場勝差。巨人隊本週首遇第三名廣島隊〔廣島上週對中日及養樂多6戰全勝，加上前一週對巨人隊的3連勝，總共寫下今年球季最多9連勝紀錄〕，如日中天。今年球季巨人隊面對廣島的對壘，巨人更以4勝9負，大幅度落敗，於是明天起首輪對廣島的3連戰，必須全力反撲；本週第二輪對上目前亞軍，上週4勝1負的橫浜隊也是不好惹勁敵，上週橫浜對阪神及中日的各2連勝後，週日才敗給中日隊逆轉勝，但是今年巨人、橫浜對壘，巨人是以8勝5負小贏3場比賽，巨人隊本週與廣島及橫浜的兩輪3連戰都是硬仗，與能否過關及保住榜首之席有莫大關連。

綜觀目前兩個聯盟情勢，央聯巨人、橫浜及廣島等3隊居於A段班行列，較為穩定，第四名B段班首位阪神隊的近況稍差，上週2勝1和3負〔對橫浜1平2負，對巨人2勝1負〕，目前與廣島隊仍有3點5場勝差，本週末與廣島隊的3 連戰攸關能否拉下廣島的關鍵之戰。

洋聯方面，冠、亞軍軟銀及火腿兩隊戰績接近，卻領先群雄，火腿隊與A段班第三名西武隊仍有3點5場勝差，同時，西武隊後面的樂天及羅德兩隊追兵，逼迫甚嚴，因此洋聯季後賽另一席，仍有一番火拼。

至於旅日驍將，目前除了羅德左投陳冠宇還在一軍效力之外，其餘9人都仍在二軍磨練中。陳冠宇上週也出賽兩場中繼，共投3局，對軟銀及樂天兩場比賽各丟一分，目前防禦率略退步到2點40。

茲將本週各隊第一輪3連戰首日賽程誌下：央聯─ 巨人對廣島〔東京巨蛋〕；橫浜對養樂多〔橫浜球場〕；阪神對中日〔甲子園球場〕。洋聯─ 火腿對樂天〔札幌巨蛋〕；西武對軟銀〔西武巨蛋〕；羅德對歐力士〔千葉球場〕。

▲讀賣巨人。（圖／記者季相儒攝）