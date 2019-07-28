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霍頓暗酸孫楊「禁藥騙子」拒同台！女隊友尷尬爆藥檢未過...

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▲▼傑克藥檢未過。（圖／翻攝shayna_jack Instagram）

▲傑克藥檢未過。（圖／翻攝shayna_jack Instagram，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

澳洲游泳名將霍頓（Mack Horton）日前才拒絕與涉及禁藥爭議的中國泳將孫楊同台頒獎，如今卻有媒體爆料，自家的20歲女泳將沙伊納·傑克（Shayna Jack）在6月底的藥檢未過，才無法參加世錦賽。

據《法新社》報導，傑克在南韓舉辦的世界游泳錦標賽開幕前幾天，以「個人因素」為由返國，才退出本屆賽事。但藥檢未過的消息遭披露後，傑克就在Instagram發文否認有任何違法行為，「我不是故意用這種物質。自從我10歲開始，游泳就是我的熱情所在，我絕不會故意使用這種禁藥，不尊重自己的運動，或是危及我的職業生涯。」

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▲▼傑克藥檢未過。（圖／翻攝shayna_jack Instagram）

澳洲泳協也表示，傑克在6月26日接受非比賽期間的藥檢，結果被澳洲反禁藥組織驗出有禁藥成分，因此祭出臨時禁賽令，使她無法參加2019世錦賽。

此外，澳洲泳隊執行長羅素（Leigh Russell）對自己團隊的選手檢出禁藥，感到相當失望，並強調「我們支持對禁藥零容忍的做法，並大力支持在國內外進行嚴格一致的藥檢方式。」

▲▼傑克藥檢未過。（圖／翻攝shayna_jack Instagram）

案件曝光後，恐怕對不久前才對中國泳將孫楊抗議使用禁藥的「霍頓」有不小的影響。但是，羅素則提到，泳隊昨天才被告知傑克的測試結果，並堅稱霍頓就算先知道隊友有禁藥爭議還是會採取相同立場，「我認為霍頓已經對自己真的深信的事情表明立場，我認為其實我們的立場相同，我們絕對不希望禁藥在我們的運動中出現。」

▲2019 FINA 世錦賽，孫楊400公尺自由式奪金。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲游泳名將霍頓（左）、中國游泳名將孫楊（中）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 沙伊納·傑克Shayna Jack霍頓Mack Horton孫楊澳洲Leigh Russell世泳賽
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