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基特開除老臣又砍薪惹眾怒　名人堂球星嗆聲抵制

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▲基特(Derek Jeter)。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬林魚老闆基特。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

馬林魚老闆基特（Derek Jeter）在球員時期形象好，是球員公認的表率，而這位前洋基隊長將於有望明年首度叩關名人堂就入選。不過根據外媒報導，他在管理馬林魚球隊時與人結怨，已經有兩位名人堂球員嗆聲要抵制基特入選。

基特在2017年接手馬林魚經營後，進行大幅人事改組，包括名人堂球星佩瑞茲（Tony Perez）、道森（Andre Dawson）和「馬林魚先生」柯奈（Jeff Conine）等資深老臣都被開除。當時道森痛批基特絲毫沒有老闆的高度和氣度，簡直毫無專業可言。

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基特將於明年獲得入選名人堂的票選資格，名人堂球星佩瑞茲和道森都傳出要出來抵制。道森表示，自己從來沒有忘記，也沒有寬恕基特，不打算參加2020年名人堂儀式，「我不能代表佩瑞茲發言，但是我不認為我會願意坐在台下，聽基特說話。」

道森稱如果最終決定抵制基特，他會直接向媒體透露實情，訴說在馬林魚所遭受的不公平對待，他說：「最後那段日子，並不是很美好，我認為自己沒有得到該有的尊重。」

根據美媒報導指出，馬林魚高層新團隊表達要縮減道森與培瑞茲的薪資，而在霸道開除道森和佩瑞茲後，隨後向兩人開出「羞辱性」的賠償條款，還阻止他們加入其他球團，種種事情讓兩人一直耿耿於懷。

關鍵字： 基特馬林魚名人堂
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