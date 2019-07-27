U12世界盃／韓國4番歷史性新球場首轟　李在俊：很光榮

▲U12世界盃，韓國隊第4棒李在俊。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃27日第二天賽事，韓國隊靠著李在俊轟出新球場首轟，以13比0提前於5局迎接勝利，李在俊覺得能在新球場轟出全壘打很光榮。

韓國全場掃10支安打，第3棒李泰旿3安打猛打賞，第4棒李在俊更猛，4打數3安打，貢獻3打點，包含4局上全壘打，先發投手鄭珉奎投2局，林浩吉、李明裁、韓睿熙接力各投1局，賞澳洲無安打比賽。韓國總教練金相燁稱讚小球員攻擊力200％發揮。

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韓國隊連兩天使用少棒主球場比賽，而且此戰第四棒李在俊敲出這座球場第一發全壘打，金相燁聽聞此事後直呼「那要把球拿回來做紀念。」他也指出，這座全壘打比韓國國內少棒球場距離還遠，遠了5公尺左右。

李在俊表示，「大家都很放輕鬆去打，很開心能拿下勝利。」他賽後才得知自己敲出新球場首轟，「嚇了一跳，能在這裡敲全壘打，感覺很光榮。」他在韓國國內就是重砲，曾敲出30幾支全壘打，他認為這座全壘打的距離跟韓國差不多。他9歲開始打棒球，偶像是天使隊強打楚特（Mike Trout），「因為他很會打全壘打。」李在俊期待能在U12世界盃發揮打擊，與隊友一起拚冠軍。

▲U12世界盃，韓國隊總教練金相燁。（圖／記者楊舒帆攝）