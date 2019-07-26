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滑冰協會爭議傳秘書長將請辭　吳奕德不回應去留

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▲▼ 滑冰協會秘書長吳奕德 。（圖／記者洪偵源攝）

▲吳奕德。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

滑冰協會26日向外交部、體育署等單位，報告從申辦亞洲公開花式滑冰國際經典賽，到取消賽事的作業過程，並傳出秘書長吳奕德將請辭負責，吳奕德對此不做任何回應。

原本滑冰協會在2月向國際滑冰總會提出申辦，同時競爭的還有香港，後來5月20日公告，台北為系列賽的一站，但在7月22日總會公告台北站取消。

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接著滑冰協會也公告取消，但曾提及總會以「國際關係」為由，認為台灣不適合舉辦，但在向體育署報告時，又指出總會來信沒有「國際關係」，隨後也將公告刪除此字眼。

後來總會也公告，是台灣主動放棄，滑冰協會在體育署要求下，25日召開記者會對外說明，承認有去函詢問，信中提及「改變主辦地點或許是一個選項」。

吳奕德在記者會上解釋，可能是「或許」的字眼，被認為要放棄，協會從來沒有主動放棄，並指出是受到國際間「隱形壓力」，但勢力來自何方不做說明。

教育部已成立專案調查小組，徹查協會有無疏失，26日會議主要是讓滑冰協會解釋來龍去脈，以及處理流程，並不會決議是否懲處，但體育署表示此為閉門會議，不會對外發表評論。

會議約在下午5點進行，進行約2小時，本網記者約在晚間6點30分前往滑冰協會辦公室，吳奕德人在辦公室，但不願對此事受訪。

吳奕德僅表示：「無法接受採訪，還有很多事情要善後，還有很多活動要處理。」就會議內容以及媒體報導請辭一事均未回答。

香港滑冰協會已在24日於官方粉絲團公告，在台灣主動放棄後，香港在亞洲數個會員國支持後，主動向總會提出申辦，並確定10月30日至11月3日在東莞舉行。

至於為何香港承辦，但在東莞舉行，據香港媒體報導，香港選手多半在東莞訓練，因此選在東莞舉行此賽事。

關鍵字： 滑冰
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