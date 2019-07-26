馬大偉解盤／洋基@紅襪　「拆」莊買紅襪

▲紅襪先發投手凱許納。（圖／達志影像／美聯社）



馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）

台灣運彩美國職棒大聯盟7月27日運彩單場賽事由紐約洋基作客波士頓紅襪，目前運彩盤口開出洋基讓分、大小11.5分。

先發投手分析

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洋基先發派克斯頓(James Paxton)本季防禦率4.2，被打擊率超過3成，每場都投的頗驚險，不過他生涯投紅襪有一套，5次先發拿下3勝，防禦率僅1.89，其中包括本季唯一的對決，8局0失分。

紅襪派出凱許納(Andrew Cashner)，從金鶯轉隊後的兩場先發，他老兄似乎有點水土不服，1場5局掉5分，1場6局掉4分，本季投過洋基3場，整體防禦率6.19，但後面兩場，皆滿6局分別只掉了2分、3分，還算不錯。

莊家思維分析

紅襪早上19比3海扁洋基搶得頭香，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場洋基賠率為1.77，認為洋基勝率約56.5%，算是正常盤。

今日推薦 : 「拆」莊，買紅襪不讓分。

今日選擇「拆」莊理由 :

正常的盤口，我會用傳統面來切入。派克斯頓本季每局被上壘率創生涯新高，簡單說，就是老了，讓以往靠球威吃飯的的他，威力下降不少。且他與田中將大一樣，客場防禦率比主場高出約1，不看好他能複製上次在家投紅襪的神勇演出。

凱許納後面兩次投洋基投的不錯，紅襪也證明不怕與對手拚火力，看好紅襪再咬一次。

▲洋基先發投手派克斯頓。（圖／達志影像／美聯社）



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