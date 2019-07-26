參加林書豪訓練是開端　谷毛唯嘉：慢慢更愛籃球

▲谷毛唯嘉參加林書豪訓練營是打籃球的開端。（圖／記者李毓康攝）



記者張曜麟／台北報導

林書豪26日回台舉行國泰夢想家籃球訓練營，至今已經舉行第9年的訓練營，這次特別找回陳又瑋、谷毛唯嘉、白曜誠、林心翔等4名過去的學員來當助教，谷毛唯嘉直言這個活動受益良多。

已經舉辦9年的國泰夢想家籃球訓練營，這次特別找回過去的學員回來當助教，其中健行科大明星後衛谷毛唯嘉現在以不同身分參與訓練營，不僅給小學員很多建議，也回想起自己過去參加的經驗，坦言學到很多，「這是我打籃球的一個開端，在這麼小的年紀就參加訓練營，有慢慢的更愛籃球。」

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而這次林書豪受訪也提到亞洲球員不論在球場上或場下都很客氣，「亞洲文化非常客氣，但有時候能跟最好的球員一起上場時就不能客氣，有機會說話或是接受訪問時也不能客氣。」對於林書豪這樣的觀點，谷毛唯嘉則表示，「像是國外球員都比較放得開，比較有自信，台灣球員不管在場上跟場下應該都要更有自信一點。」

對於身分的轉換，第一次當助教的陳又瑋表示，「過去當學員很快樂，因為不用想要練什麼，教練教什麼就學，不過當助教後還要想怎麼安排課表，但也能藉這個機會看其他教練怎麼指導球員，如果我想要成為一名教練，會很有幫助。」

▲林書豪籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）