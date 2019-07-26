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中職／相撞喘不過氣　陳鏞基：胡金龍爬過我身體摸壘包

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▲統一獅陳鏞基守備遭撞傷下場。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅陳鏞基守備遭撞傷下場。（圖／記者林敬旻攝）

記者歐建智／台北報導

統一獅陳鏞基因25日比賽與富邦悍將胡金龍相撞退場，他在今天（26日）表示，撞到當時喘不過氣，呼吸有一點急促，跟胡金龍賽後有碰面，今天早上他也說有一點痠痛，但看相撞影片時，胡金龍真的很好笑。

陳鏞基是在25日比賽1局下，與富邦悍將胡金龍打到三壘滾地，球傳到一壘傳歪了，陳鏞基跨到邊線接球，與衝上一壘的胡金龍發生衝撞，陳鏞基被撞到左肩與左胸，倒地後再坐起，防護員檢查後，自己起身走回休息室。

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胡金龍也是摔倒，之後爬過陳鏞基的身體先是摸一壘壘包，再摸陳鏞基，之後站在一壘壘包看著陳鏞基，看到陳鏞基站起來，相互拍一下胸口，陳鏞基提前退場休息，檢查結果是左肩銼傷。

對於當時相撞的場景，陳鏞基表示，撞到之後有一點喘不過氣，呼吸有一點急促，呼吸不到空氣，坐在地上休息一下。他開玩笑說：「氣氛這麼緊張。」

陳鏞基跟胡金龍在25日賽後在新莊球場大廰有碰面講了一下話，胡金龍知道他並無大礙，陳鏞基說：「今天早上胡金龍說，身體有一點痠痛，身體都散了。」

事後陳鏞基去看了相撞影片，他說：「胡金龍的表情很好笑，撞到之後用爬的去摸壘包，再轉過來摸我，真的很好笑。」

陳鏞基表示，目前肩膀有一點緊，撞到之後下去有做一點測試，由於明星賽有雷射肩比賽，防護員說不要太勉強，雷射肩是外野傳本壘，自己本身是內野手，不像外野手傳球距離，硬要去嘗試 會受傷，所以辭去雷射肩比賽。

關鍵字： 中華職棒
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