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跆協理事長吳兩平首度出面回應指控：查證屬實就下台

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▲▼ 跆拳道協會理事長吳兩平，監事趙安華 。（圖／記者洪偵源攝）

▲吳兩平。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

針對跆拳道協會監事趙安華連日指控跆拳道協會弊端，理事長吳兩平26日召開記者會澄清，並指出等待司法調查結果，若違規屬實願意下台負責。

趙安華連日透過媒體以及自行開記者會，指控內容從選手出國只吃炒飯、停車場練習，國際賽苛刻裁判飲食、出國搭頭等艙、安插親人協會任職以及舉辦國際賽核銷弊端等罪狀。

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雖然跆協連日回應，不過吳兩平26日決定召開記者會，原本同日早上10點要再開記者會的趙安華，也在同時間來到體育署，指出有新事證要投訴政風處，雙方人馬一度互嗆。

吳兩平在律師、也是跆協法律顧問的陳柏帆等人陪同下出席記者會，首先就2018年舉辦品勢世錦賽、主席盃亞洲區以及桃園大獎賽的經費問題做出解釋。

「三大賽事所有補助款之核銷作業，均向教育部體育署、台北市政府體育局、桃園市政府體育局辦理核銷完畢無誤。」吳兩平指出，合約需求都須附上會計師簽核報告。

趙安華指控品勢世錦賽部份，有19筆且金額超過500萬的發票不用憑證核銷，吳兩平回應後，陳柏帆指出，由於趙安華已經向地檢署提出告訴，進入司法階段不便再回應。

任用親屬協會任職部份，吳兩平被指控兩個兒子在協會任職，趙安華拿出名片指證（國際組），吳兩平指出可兼任工作人員，兒子擔任翻譯人員，出國部份，機票都是自掏腰包，沒有坐頭等艙。

吳兩平表示，三大賽的籌辦事項，他完全沒介入，沒拿半毛錢，全案既然已經進入法律階段，如果查證屬實就自動請辭。

▲▼ 跆拳道協會理事長吳兩平，監事趙安華 。（圖／記者洪偵源攝）

▲趙安華同一時間到體育署繼續指控。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 跆拳道
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