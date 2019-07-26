日本公開賽／東京奧運測試賽台將全出局　明年要奪牌有難度

▲戴資穎 。（圖／取自Badminton Photo）

記者謝孟儒／綜合報導

目前正在進行的世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽，是由東京奧運籌備委員會公布的測試賽，對於爭取東京奧運參賽資格的選手來說相當重要。不過隨著世界球后戴資穎止步8強之後，台將全數出局，對於明年如果挺進奧運要爭取獎牌恐怕有些不樂觀。

日本公開賽作為東京奧運籌備委員會公布的測試賽，比賽地點的武藏野之森綜合體育廣場（Musashino Forest Sport Plaza），該場地也是2020年東京奧運羽球的比賽場地。因此對力拚奧運資格的選手來說，不但能夠提前適應強度，同時也能夠先適應場地的風向和環境。

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▼ 周天成奪得印尼公開賽冠軍 。（圖／CFP）

而參賽本站賽事的包括由女單戴資穎、男單一哥周天成、男雙王齊麟／李洋、廖敏竣／蘇敬恒，以及盧敬堯／楊博涵。不過廖敏竣／蘇敬恒、盧敬堯／楊博涵在首輪就遭到對手直落二出局；王齊麟／李洋遭到世界第三的日本組合嘉村健士／園田啟悟直落二，無緣8強。

剛拿下超級1000賽印尼公開賽的周天成，首輪擊敗南韓李東根後，三局大戰丹麥約根森（Jan O JORGENSEN），卻未能守住領先優勢，無緣晉級8強。而戴資穎8強對上加拿大李文珊，卻在決勝局4：0領先被反超，以1比2讓出勝利，無緣4強且球后寶座出現危機。

▼ 麟洋配 。（圖／記者謝孟儒攝）

東京奧運將在明年7月24日至8月9日在日本東京舉行，和現在開打的日本公開賽的時間差不多，地點也都在武藏野之森綜合體育廣場，預估氣候等因素變項不大，但在戴資穎無緣4強之後，也宣告台將全數出局，若是在明年東奧賽場，可能很難能夠拼到獎牌，前景有些不樂觀。

不過周天成在印尼公開賽連打滿四場三局，隔兩天又征戰日本公開賽，可以看出其技巧和打法越來越成熟，經驗也收穫更多，但體力消耗相當驚人，周天成2016年里約奧運輸給大馬球王李宗偉8強止步，後續體能和恢復上如能再調整，也不是沒有機會。

戴資穎雖然在日本公開賽後，很可能讓出球后寶座，接下來結束密集賽程，決定不打泰國公開賽，專心力拼8月的世錦賽，戴資穎2016年里約奧運16強止步，此次東京奧運被看好是奪牌希望，如今希望戴資穎能夠好好調整身體狀況繼續再戰。

▼ 廖敏竣／蘇敬恒 。（圖／CFP）