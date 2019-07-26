勇士替補李文斯頓沒人要　有意重返生涯起點快艇退休

▲李文斯頓想回到快艇結束生涯。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

勇士今年因為薪資空間不夠，大動作將陣容進行調整，許多年輕球員以及老將都被交易或裁掉，替補重要戰力的李文斯頓(Shaun Livingston)就是其中之一，而目前他也還沒有被其他球隊簽下，近期李文斯頓受訪表示，若快艇有意願簽下他的話，很樂意再次回到生涯起點效力。

李文斯頓先前先前就已經表示自己有退休的念頭，被勇士裁掉後，現在也沒有球隊簽下他，不過他近期卻打消了退休的念頭，還在尋找一個可以繼續打球的機會，近期他受訪時就透露了想回到快艇的想法，「如果可以在快艇結束生涯，那會是非常棒並且很理想的結果。如果他們能提供一個位置或機會，讓我成為其中一部分，這會很有意義，但最終這些都取決於他們。」

請繼續往下閱讀...

2004年選秀，李文斯頓就是在首輪第4順位被快艇選中，到了生涯第3年他場均已經可以攻下9.3分、3.4籃板、5.1助攻，不過李文斯頓卻在當年對戰山貓的比賽中，上籃落地後整個左腳嚴重變形，畫面相當可怕，他也因此缺席了整個2007賽季，最終也被交易到熱火，開啟了他的浪人生涯，最終是在2014年加盟勇士，才重新找到歸屬，也幫助勇士奪下3座總冠軍。

李文斯頓上一次為快艇效力，已是2007年2月，現在睽違12年已經33歲的李文斯頓，也來到生涯最後階段，目前快艇的名單只有13人，還有2個空缺，而快艇的確也需要一名控衛，因為除了比佛利(Patrick Beverley)外，就只有威廉斯(Lou Williams)，但他更多時間是作為攻擊手，若簽下李文斯頓對於快艇而言將會是一個有力的補強。

▲李文斯頓是勇士奪下3冠的重要功臣。（圖／達志影像／美聯社）