瓊斯盃／蔡佩真末節12分追日仍告負　中華藍吞首敗

▲蔡佩真。（圖／記者潘泓鈺攝）



記者洪偵源／新北報導

2019年瓊斯盃女籃24日開打，首日就上演中日大戰，中華藍在一路落後的情況下，第四節群起反撲，但被屢被20歲小將永井唯菜外線阻擋，最終67比75不敵日本三菱電機無尾熊。

中華藍此次以旅外球員為大宗，包括彭詩晴、王維琳、黃品蓁等人，瓊斯盃以備戰亞洲盃為主要目標，並有可能再從白隊補上較年輕的球員。

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日本三菱電機在日本女籃聯賽取得16勝6敗，並打到最後的總冠軍戰才落敗，且幾乎主力全到齊，帶來磨練的年輕球員也有一定水準，永井唯菜就是一例。

中華藍上半場打完以25比39落後，第三節打完還有9分差距，老將蔡佩真在第四節帶頭反撲，一人就在該節獨拿12分，但是日本始終能維持5到7分的差距。

蔡佩真倒數38.42秒三分命中，雖讓全場觀眾沸騰，但仍以67比72落後，加上永井唯菜又砍一記三分，之前中華隊追到5分落後，也是被她三分球拉開，勝負就此底定。

中華藍教頭華格納說，輸球感覺很不好，但是下半場球員追分的拼勁他很滿意，「我們也不過集訓5次而已，雖然總是要追上被拉開。」

35歲老將蔡佩真，繼2014年仁川亞運後重返中華隊，此戰19分、10籃板，第四節展現老大姐的價值，華格納誇她打得像20歲一樣，彭詩晴拿下全隊最高的23分。

▲永井唯菜屢次擋住中華隊反撲。（圖／記者潘泓鈺攝）