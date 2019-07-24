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中職／兄弟隊史1500勝達陣　聯盟坦承未算六一事件裁定勝

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▲▼中信兄弟。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟23日以20比5擊敗Lamigo桃猿，聯盟紀錄組本來認定是1499勝，今天（24日）更正，由於系統未將1991年6月1日味全龍抗議離場裁定兄弟9比0贏球之紀錄算進去，因此確認中信兄弟在23日已達成隊友1500勝，繼統一獅之後第2隊達成。

聯盟紀錄組在中信兄弟23日贏球後，系統只有認定兄弟象隊史只有1499勝，還差1勝就是1500勝，但已有球迷找出資料，認為兄弟隊已在23日達成隊史1500勝。

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紀錄組表示，「7月23日桃園棒球場中信兄弟對戰Lamigo賽事，中信兄弟以20：5獲勝後，賽後記錄因記錄系統未判斷1991/6/1味全龍對兄弟象之比數2：2但因裁定兄弟9：0獲勝之勝敗關係，故顯示昨日（7/23）中信兄弟隊史總勝場為1499勝，經由系統更正後，確認為中信兄弟隊史之1500勝。」

1991年6月1日味全龍與兄弟象的比賽，比賽進行到6局上，兄弟象靠著李居明的陽春砲追成2比2平手，之後因雨暫停，裁判裁定比賽結束，由於第6局還未完成，本應裁定比數計算到5局結束，由味全龍以2比1贏球，或者保留比賽擇日再戰，兩種方式。

但兄弟象抗議不接受聯盟裁定，味全龍總教練徐生明同意聯盟的「贏球」或「保留比賽」的2選1決定，要球員出場跟球迷致意，但兄弟象總教練森下正夫到味全龍休息區責罵，引發兩隊衝突，雙方球迷也大怒，味全龍在賽務組長同意後，徐生明帶隊離開球場，球迷怒而丟椅子、砸窗戶及玻璃。

事後當時會長唐盼則裁定味全龍是罷賽，由兄弟象以9比0贏球，這是中華職棒最著名的「六一事件」。

關鍵字： 中華職棒
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