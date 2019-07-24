世籃賽／美國隊少巨星坐鎮　2002年第六名惡夢將重演？

▲今年美國隊都以二線球員為主，恐怕會上演2002年世錦賽噩夢。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

世界盃籃球賽時間越來越近，但美國隊主力卻相繼退出，這也讓今年美國的星度大幅降低，除此之外，美國今年的陣容可說是歷年夢幻隊最差的一次，讓要挑戰世界盃3連霸的美國隊情況並不樂觀，有可能會上演2002年世錦賽的惡夢。

從很早之前，詹姆斯(LeBron James)、柯瑞(Stephen Curry)這些聯盟一線球星就表態不會出戰世界盃，不過當時美國隊訓練名單中，仍有戴維斯(Anthony Davis)、哈登(James Harden)這2大巨星坐鎮。

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但先前他們2人相繼退出後，美國隊接連又出現退賽潮，包括戈登(Eric Gordon)、麥卡倫(CJ McCollum)、畢爾(Bradley Beal)和哈里斯(Tobias Harris)都表態不會參加今年的世界盃，而原先被寄予厚望的里拉德(Damian Lillard)，也在23日表態不打，使得美國隊陣容目前僅剩下一些二線球星。

▲哈登退出世界盃。（圖／CFP）



要挑戰3連霸的美國隊，現在陣容缺少巨星坐鎮，衛冕之路可說搖搖欲墜，其實在2002年的世錦賽上，美國隊當時就是用二線球員組成夢幻隊出戰，主要球員則是以米勒(Reggie Miller)、華勒斯(Ben Wallace)、皮爾斯(Paul Pierce)為主，最終美國隊在總教練卡爾(George Karl)的帶領下，只能到第6名的成績，美國隊也立刻掉下神壇，同時這也是美國男籃在以NBA球員為班底的情況下，第一次在國際賽中未奪冠軍。

另外在2006年的是是錦賽美國隊雖然是以「詹皇」、韋德(Dwyane Wade)、安東尼(Carmelo Anthony)帶領，但他們卻在4強賽中不敵希臘，再次失去爭奪冠軍資格，最終只在3、4名的排名賽中，戰勝阿根廷奪下季軍。今年世界盃美國隊陣容也主要不是大牌球星，若到了淘汰賽階段遇到歐陸強敵，很可能上演2002年的惡夢；美國今年分在E組，同組的則有捷克、日本、土耳其，第一場將在9月1日對戰捷克。

▲AD也不打今年世界盃。（圖／達志影像／美聯社）