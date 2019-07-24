「飆風玫瑰」沒有凋零　羅斯2K20能力值重返80大關

▲羅斯2K20能力值重返80大關。（圖／翻攝自2K20推特）



記者張曜麟／綜合報導

上賽季在灰狼打出生涯第二春的「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)，本季以2年1500萬美元合約轉戰活塞。而近期2K也公布了最新的能力值，羅斯再次重返80大關，這也證明了他已經重新綻放，因為過去2年羅斯的能力值都不及80。

儘管羅斯上賽季在灰狼大多時間作為替補，但他卻是球隊最穩定的一名戰力，在場均27.3分鐘的時間內，可以繳出18分、2.7籃板、4.3助攻，投籃命中率為48.2％，同時三分命中率達到37％創下生涯新高，完全克服了過去外線能力不佳的問題，對於已經30歲的羅斯說，是件非常不容易的事情。

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打出生涯第二春的羅斯，現在2K20也公布了他最新的能力值，整體評價為80，儘管有些球迷仍認為太低，但這對於羅斯來說已經是一大肯定，因為去年的2K19能力值僅75，是生涯最低評價，而前年的2K18則是78，是他生涯首次跌破80大關。受了大傷又顛沛流離的羅斯，現在仍堅持不斷提升自我，能力值又再次回到80，這樣的表現也證明他自己並未凋零。

其實過往很多球員在2K能力值跌破80後，就很難重返，現實中也正式成為角色球員的身分，過去「T-Mac」麥格雷迪(Tracy McGrady)就是明顯的例子，2K9他的能力值還有91，但到2K10就大幅下滑到77，現實表現也一去不復返，到了2K11仍持續下跌到73，2K12更是到了最低的69，可見羅斯現在重返80有多麼不容易。

▲羅斯在灰狼打出生涯第二春。（圖／CFP）