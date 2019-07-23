U12世界盃／本壘燈光暗攻擊差臨門一腳　中華2分差輸球

▲U12中華隊黃天賜。（圖／記者楊舒帆攝）



記者楊舒帆／台南報導

中華隊在金城國中練習場進行夜間第2場練習賽，打擊火力未能串連以1比3落敗，隊長兼任第四棒黃天賜表現回穩，敲出兩安打，帶回全隊1分打點，小馬聯盟中華隊內野展現守備美技，讓U12中華隊攻勢中斷。

中華隊總教練李國強表示，「這個場地本壘後方燈光不足，捕手也有反應，進壘時看不太大，多少受到影響，戰術也有一些沒有確實到位。」藉由這場比賽，教練團也做賽後檢討，希望球員即時調整回來。不過當家開路先鋒葉弘仁和隊長黃天賜，打擊表現都比前一戰穩定。首局江宗駿保送，黃天賜適時安打得1分，6局上黃天賜、江庭毅連續安打留下殘壘，最終以2分差落敗。

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中華隊此戰動用4名投手，前兄弟象球星許閔嵐（現名許駿昇）的兒子許子承擔任先發，投3局僅被敲2支安打無失分，左投林丞宥投2局失1分，全睿、余硯誠接力投2局失2分。總教練李國強表示，「許子承、林丞宥表現穩定，全睿、余硯誠還需要調整。」

U12中華隊練習賽取得1勝1敗，對手小馬聯盟中華隊總教練陳玉船表示，「他們調整得不錯，小朋友企圖心很好，畢竟他們是組全國明星隊，默契也需要整合，我們上次在桃園打過，現在隔一段時間看得見他們有進步，心態調整蠻好的，守備也穩定，投手實力不錯，我們投手也有水準，他們都還能打得到。」

中華隊24日還有最後一場練習賽，25日才能到正式比賽場地台南亞太國際棒球訓練中心練習，再迎接26日開幕戰對決「紅色閃電」古巴。

▲U12中華隊葉弘仁。（圖／記者楊舒帆攝）