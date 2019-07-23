運動雲

>

U12世界盃／本壘燈光暗攻擊差臨門一腳　中華2分差輸球

ETtoday運動雲

▲U12中華隊黃天賜。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U12中華隊黃天賜。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

中華隊在金城國中練習場進行夜間第2場練習賽，打擊火力未能串連以1比3落敗，隊長兼任第四棒黃天賜表現回穩，敲出兩安打，帶回全隊1分打點，小馬聯盟中華隊內野展現守備美技，讓U12中華隊攻勢中斷。

中華隊總教練李國強表示，「這個場地本壘後方燈光不足，捕手也有反應，進壘時看不太大，多少受到影響，戰術也有一些沒有確實到位。」藉由這場比賽，教練團也做賽後檢討，希望球員即時調整回來。不過當家開路先鋒葉弘仁和隊長黃天賜，打擊表現都比前一戰穩定。首局江宗駿保送，黃天賜適時安打得1分，6局上黃天賜、江庭毅連續安打留下殘壘，最終以2分差落敗。

請繼續往下閱讀...

中華隊此戰動用4名投手，前兄弟象球星許閔嵐（現名許駿昇）的兒子許子承擔任先發，投3局僅被敲2支安打無失分，左投林丞宥投2局失1分，全睿、余硯誠接力投2局失2分。總教練李國強表示，「許子承、林丞宥表現穩定，全睿、余硯誠還需要調整。」

U12中華隊練習賽取得1勝1敗，對手小馬聯盟中華隊總教練陳玉船表示，「他們調整得不錯，小朋友企圖心很好，畢竟他們是組全國明星隊，默契也需要整合，我們上次在桃園打過，現在隔一段時間看得見他們有進步，心態調整蠻好的，守備也穩定，投手實力不錯，我們投手也有水準，他們都還能打得到。」

中華隊24日還有最後一場練習賽，25日才能到正式比賽場地台南亞太國際棒球訓練中心練習，再迎接26日開幕戰對決「紅色閃電」古巴。

▲U12中華隊葉弘仁。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U12中華隊葉弘仁。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： U12世界盃中華隊台南亞太棒球村
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

熱門新聞

快訊／拒與孫揚同台　國際泳總警告霍頓：別利用賽事作出姿態

光芒投手「魔球」軌跡超變態　違反人體工學引熱議

比王柏融還特殊　廖敏雄看好劉致榮可以挑戰日職

複製王柏融成功模式　廖敏雄：先進職棒再說

瓊斯盃／心目中最佳歸化人選　帕克：好想要羅健兒！

沒賽揚獎300勝加持跨進名人堂　穆西納：我終於辦到了

讀者回應

﻿

最新新聞

1英泳將拒絕同台頒獎　被孫楊嗆Loser

2許子承當怪投　期待爸爸許閔嵐來

3陳子豪灌8打點盼3響砲後一路順暢

4攻擊差臨門一腳　中華2分差輸球

5陳子豪三響砲8分打點　象20比5猿

熱門新聞

1拒與孫揚同台　國際泳總警告霍頓

2光芒投手丟魔球　變態軌跡引熱議

3比王柏融特殊　廖敏雄看好劉致榮去日本

4複製大王模式　廖敏雄：先進職棒再說

5瓊斯盃／帕克：好想要羅健兒！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

萊福力6局好投、象猛炸3轟　兄弟16比0橫掃統一

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

陳俊秀鐵支4安　桃猿11比3橫掃富邦 7/21 富邦悍將VSLamigo桃猿

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366