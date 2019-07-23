日職／陽岱鋼9下平手被代打當不成英雄　巨人代打再見安率先衝出

▲陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒巨人隊陽岱鋼今天（23日）在出戰養樂多的比賽中，擔任先發6棒右外野手，1局下首打席敲出安打，中止連6打數無安打、1分打點。但之後保送再被2次三振，9局下平手無人出局一、二壘有人，被換代打退場休息，無緣當英雄，結果代打轟出再見安打，巨人6比5險勝養樂多、中止4連敗。

巨人在9局下無人出局一、二壘有人，輪到陽岱鋼打擊時，卻被換代打退場，無緣扮演再見安打英雄，由重信慎之介代打，打出左外野再見二壘安打，陽岱鋼率先衝出休息室慶功，對著重信慎之介潑水慶助。

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1局下巨人隊若林晃弘左外野安打，坂本勇人保送後，丸佳浩遭三振，岡本和真與龜井善行連續安打攻進2分，陽岱鋼打出左外野安打，帶有1分打點，大城卓三再安打又下1分，小林誠司被觸身球，投手山口俊打出雙殺打。

陽岱鋼上一次先發出賽是21日對戰廣島，5打數沒有安打，且被3次三振，加上22日替補上來打擊也被三振，已經是連6打數無安打。陽岱鋼中斷連6打數無安打。

他在3局下一出局被保送，大城卓三左外野二壘安打攻占二、三壘，小林誠司保送成滿壘，山口俊三振、若林晃弘左外野飛球，未能得分。

巨人4局下坂本勇人及丸佳浩連續安打，一出局一、三壘有人，龜井善行三壘滾地球出局但送回1分，陽岱鋼遭到三振。

養樂多在5局上陽春砲追1分，7局上2支安打再扳1分。巨人在7局下進攻，陽岱鋼再被三振。養樂多8局上由青木宣親3分砲扳平比數。