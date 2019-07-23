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「我答應會為她拿下冠軍」！周天成拚命奪冠藏洋蔥　為兌現罹癌球迷承諾

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▲周天成打破台灣紀錄拿下印尼公開賽冠軍，賽後透露和印尼球迷的約定。（東方IC）

圖文／鏡週刊

我國羽球男單好手、世界排名第三的周天成在本屆超級1000系列印尼公開賽奪冠，刷新台灣紀錄，賽後記者會上小天也透露自己拚命原因，有位印尼罹癌的女球迷馬上要進醫院接受化療，「我和她約定好，會盡全力為她拿下冠軍」。

周天成和即將接受化療的球迷約定好，會為她拿下冠軍。（東方IC）

▲周天成和即將接受化療的球迷約定好，會為她拿下冠軍。（東方IC）

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在本屆次輪比賽前，小天收到來自印尼罹癌女球迷的訊息，指她馬上就要接受化療，8強賽事擊退強敵林丹後，小天也特別錄製影片為該球迷打氣，在確定晉級冠軍戰後，小天也與這名罹癌的印尼女球迷約定，自己一定會盡最大努力去贏得冠軍。

冠軍賽歷經91分鐘史詩大戰，周天成展現永不放棄的拚勁，終於從丹麥新星安童森手中拿下冠軍，成為台灣史上第一人，也是自己第一座超級1000系列的男單冠軍。

小天在賽後記者會上，透露這段印尼之旅中和球迷的溫馨插曲，小天表示和她的約定成為自己奪冠的動力，「我答應她一定會盡全力做到最好，為她拿下冠軍。」


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關鍵字： 鏡週刊周天成
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