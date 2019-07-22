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U12世界盃／夜間練習賽中華獲勝　教頭盼早日用比賽場地

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▲U12世界盃，中華隊江宗峻、陳楷升。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U12世界盃，中華隊。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12中華隊提前到台南與小馬聯盟的中華代表隊練習賽，江宗駿猛打賞4安4打點，陳楷升先發好投，以7比5獲勝，總教練李國強表示，「攻擊表現平均，後段棒次也有適時補上攻勢，是一件好事。」此外，首度夜間賽事中外野手守備有瑕疵，李國強也希望早日到比賽場地適應。

中華隊首局由江宗駿、余硯誠連續安打先馳得點，3局下兩人再度連線帶回1分，4局下中華隊僅以2比1領先，江宗駿滿壘時面對下勾投手陳世展再掃出三壘安打清壘打，一棒奠定勝基，6局下他再敲二壘安打，單場4安打。

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中華隊先發投手陳楷升投4局，前3局讓對方9上9下，直到4局才挨長打失分，郭宸安未滿2局留下三壘跑者就退場，由王佑恩接替被敲安打失1分，得算在郭宸安帳上，不過他接連解決2個中心打者化解危機，然後張耀允接替2局，保送首名打者又被敲安打失2分。

總教練李國強說，「陳楷升表現在練習賽表現一直都很穩定，持續再進步，郭宸安頭暈不舒服，不過他自動請命再投1局看看，有鬥志很好，但正式比賽不會冒險。王佑恩知道自己的角色，能守住危機很好，張耀允先保送比較不應該，不過他被打的安打都不是紮實的，表示仍有壓制力。」

練習賽主要目的是累積戰術演練及守備經驗，李國強說，「為了讓球員有更多夜間擊球感覺，所以這場比賽戰術不多，看得出來他們擊球率很高。」

U12中華隊距離開幕倒數4天，為了讓球員適應夜間照明設備而進行夜間熱身賽，李國強說，「中外野手有因為視線較暗，而沒有及時追球，這不能怪他，只希望能儘早適應。」由於比賽場地台南亞太國際棒球村無法使用，練習賽都在有照明設備的金城國中球場進行，不過李國強也說，「有機會的話，希望能早點讓球員看看比賽場地的狀況。」

▲U12世界盃，中華隊江宗峻、陳楷升。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U12世界盃，中華隊江宗駿4安打。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： U12世界盃中華隊台南亞太棒球村
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