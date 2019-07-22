複製王柏融成功模式　廖敏雄：先進職棒再說

▲廖敏雄 。（圖／記者張克銘攝）

記者歐建智／台北報導

文化大學這幾年培養出王柏融、朱育賢等在職棒表現突出的球員，教練廖敏雄表示，正在複製王柏融模式，帶給選手希望，大學很難產生大物出來，王柏融及朱育賢在大學都看不出來，重點是有機會進入職棒。

王柏融、朱育賢都是文化大學栽培出來的球員，文化也成為中職強打球員的產地，但大學與職棒之間的成長關係，是廖敏雄這幾年在思考的問題。

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廖敏雄表示，要靠大學環境創造出一位職棒大物選手，真的很難產生，王柏融及朱育賢在大學時期都看不出來在職棒有這樣的成績，在大學努力學習的東西，在職棒才會展現出來。

他表示，選手在大學是不是很優秀、是否當選國手，這些都不重要，重要是有機會進入職棒，再靠著職棒環境可以創造出效果，這是大學創造不出來的。

「朱育賢是很好例子，大學一直懷疑自己。」廖敏雄表示，朱育賢是選秀後面幾輪進去，今年變成強打者，大學很難調整狀況，很難看出一位選手的特殊性在哪裡，進職棒之後有專業教練指導，便可以發揮。

廖敏雄告訴選手，不要太早放棄自己，進職棒是第一個要點，不管第幾輪有機會進去，就有機會展現能力，也以王柏融為例指導選手，他的成功模式是如何，依照成功模式複製，帶給選手希望。