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瓊斯盃／心目中最佳歸化人選　帕克：好想要羅健兒！

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▲▼瓊斯盃男籃,中華藍對韓國,韓國隊20號羅健兒。（圖／記者季相儒攝）

▲羅健兒。（圖／記者季相儒攝）

記者潘泓鈺／新北報導

雅加達亞運銅牌戰中華隊就是敗在羅健兒（Ricardo Ratliffe）之下，今年瓊斯盃中華藍重溫噩夢，「台韓大戰」又是輸給羅健兒。將尋覓中華隊新歸化人選的總教練帕克（Charlie Parker），直流口水的表示，好想要羅健兒！

籃協在今年瓊斯盃安排了2位測試歸化球員皮特曼（Dexter Pittman）、佛羅維斯（John Florveus），前者賽前阿基里斯腱受傷報銷，後者拉上藍隊後表現不佳，幾乎可以宣告計畫失敗。帕克透露，瓊斯盃過後將赴美尋覓新人選。

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「我們需要的一定是禁區球員，他必須具備禁區宰制力，同時鞏固攻防兩端，要是個進攻終結點，」帕克分享他心目中的歸化球員類型，「最好是個延伸四號，就像我這幾天一直強調的，我喜歡三分球。」

談到他心儀的模板，帕克脫口而出，「就是拉特里夫！」回想去年雅加達亞運的落敗，今年又輸南韓，帕克唯一的心得就是，「好想要有拉特里夫呀！」

去年雅加達-巨港亞運，中華隊因戴維斯（Quincy Davis）有傷報銷，以純本土陣容出征，逐漸完成換血的中華隊，一路挺進到4強，在與南韓的季軍戰，就遭遇羅健兒的強力護法。

羅健兒當時亞運在禁區讓中華隊吃足苦頭，拿下29分、14籃板，每當中華隊打出反攻契機，羅健兒就會來澆熄中華隊反撲氣焰，瓊斯盃又再度上演同樣戲碼，中華藍一度縮小到4分差距，同樣被他擋下，全場20分、7籃板。

▲▼瓊斯盃男籃,中華藍對韓國,中華藍總教練帕克。（圖／記者季相儒攝）

▲中華藍總教練帕克（Charlie Parker）。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 瓊斯盃帕克羅健兒南韓
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