瓊斯盃／以快制高打菲律賓　中華白10分落敗

▲林冠均。（圖／記者季相儒攝）



記者洪偵源／新北報導

中華白在瓊斯盃最後一役，面對的是已經提前確定冠軍的菲律賓Mighty Sports，以快制高策略一度奏效，下半場一度只落後4分，但仍不敵身材強勢，經驗豐富的對手，以71比81落敗，本屆2勝6敗名列第7。



以外籍傭兵為主體的菲律賓Mighty Sports，3年前就展示過強大的單打能力，以全勝之姿奪冠，如今再訪瓊斯盃，正在複製當時的強勢表現。

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前一天讓老大哥中華藍吃盡苦頭的菲律賓Mighty Sports，中華白不斷採用以快制高的方式，用速度盡快拉出機會出手，避免被菲律賓的壓迫性防守毀掉太多機會，第一節還能打成16比16。

此戰菲律賓Mighty Sports未讓柏克曼上場，但仍有前金酒洋將菲爾普斯，幾乎從中華白的一號位單打到五號位，且針對一對一部局所拉開的空檔搶分，上半場結束中華白以32比40落後8分。

下半場中華白持續利用速度、走位拉出機會，但菲律賓Mighty Sports有身高213公分的恩迪亞坐鎮，中華白幾次給小球的進攻搭配都被他一掌搧掉，不過後來球員修改出手方式，逐漸避掉威脅。

靠著林冠均的切入突破，以及吳家駿的外線，直到林庭謙倒數20秒的上籃得手，中華白第三節結束把比分咬到4分差距，以55比59落後，不過第四節菲律賓Mighty Sports仍以強勢的進攻拉開差距，中華白以10分之差落敗。

吳永盛攻下15分，林冠均與周桂羽都拿下10分，菲律賓以前金酒洋將菲爾普斯24分、13籃板最佳。

▲吳永盛。（圖／記者季相儒攝）