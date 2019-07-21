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40歲帕奎奧戰勝不敗拳王　保住WBA次中量級拳王

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▲40歲菲律賓拳王帕奎奧戰勝不敗拳王瑟曼。（圖／達志影像／美聯社）

▲40歲菲律賓拳王帕奎奧戴上WBA次中量級冠軍腰帶。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

拳擊界21日在美國拉斯維加斯迎來一場重磅比賽，40歲的菲律賓拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）與小10歲的不敗拳王瑟曼（Keith Thurman）對決，最終雙方打滿12回合無人倒地，帕奎奧獲裁定獲勝，拿下生涯第62場勝利，保住WBA世界次中量級拳王頭銜。

40歲帕奎奧是目前拳壇年紀最大的拳王，儘管對手是年僅30歲的瑟曼，但他仍展現出拳王的自信，表示自己身體狀態比今年1月對決布洛納（Adrien Broner）來得更好，還向瑟曼嗆聲：「我會給他上一課，就像教授一樣。」

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此戰雙方打滿12回合，8次衛冕的拳王瑟曼僅管在官方數據統計上，明顯優於帕奎奧，但帕奎奧犀利的進攻和擊倒讓裁判留下深刻印象，最終3名裁判的給分分別是115比112、115比112和113比114，帕奎奧裁定獲勝。

比賽結束後，帕奎奧獲得滿場觀眾的歡呼，他在受訪時表示，「這是一場非常棒的比賽，我很久沒有碰到像瑟曼這樣強大的對手，我們今天都表現出最好的狀態，所以大家都看得很開心。」

帕奎奧拿下勝利後仍不忘稱讚後輩，「他並不是一個好應付的對手，他是一位很勇猛的鬥士，也是很厲害的拳手，非常強壯。」對於前輩的稱讚，瑟曼表示，「我的體能狀態和攻擊都不及帕奎奧，他在比賽上更有經驗，而這是一場偉大的拳擊之夜，我很想再跟他打一場。」

瑟曼生涯31場出賽拿下29場勝利，其中有22場是KO對手獲勝，至於帕奎奧生涯戰績是70戰62勝7敗2平，其中39次KO。

▲40歲菲律賓拳王帕奎奧戰勝不敗拳王瑟曼。（圖／達志影像／美聯社）

▲40歲菲律賓拳王帕奎奧戰勝不敗拳王瑟曼。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 帕奎奧瑟曼WBA
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