小莫里斯去不成快艇反投馬刺　再毀約轉尼克就為錢

▲小莫里斯不加盟快艇是因為合約談不攏，並非經紀人作梗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

身為今夏自由市場「大魚」之一的小莫里斯(Marcus Morris)，卻引起不少風波，先是反悔不加盟馬刺，選擇加盟開出更高價的尼克，隨後又開除了經紀人保羅，據悉是因為身為詹姆斯(LeBron James)好友的保羅(Rich Paul)不告訴小莫里斯快艇開出的價碼，不過現在根據《The Athletic》披露，是小莫里斯想要更多的錢才被快艇拒絕。

小莫里斯今夏離開休士頓後，原先要以2年2000萬美元加盟馬刺，不料他竟反悔，改與尼克簽下1年1480萬美元的合約，為了就是希望多拿到近500萬美元的薪資。不過《紐約郵報》記者柏曼(Marc Berman)透露，尼克與小莫里斯談判的過程跳過了經紀人，保羅希望自己的「客戶」能信守承諾加盟馬刺，因此兩人起了衝突才會「協議分手」。

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但除了尼克之外，快艇其實也曾追求小莫里斯，當時快艇曾為他開出3年4100萬美元的報價，但遭到拒絕，一度被認為是經紀人保羅從中作梗，這齣看似球員與經紀人不合的鬧劇，在20日劇情又出現重大轉折，根據《The Athletic》披露其實小莫里斯是知道快艇開出的報價。

《The Athletic》報導，快艇確實有向小莫里斯開出3年4100萬美元的合約，而且條款中允許他在10月1日前就可以領走一半的薪水，保羅也從來沒有阻止小莫里斯去洛杉磯，最主要小莫里斯沒有加盟快艇的原因，竟是他希望從快艇手中得到2年4100萬美元的合約，但因為快艇當時要追求雷納德(Kawhi Leonard)，所以無法開出這麼高的價碼，隨後又簽下喬治(Paul George)，最終小莫里斯才沒去洛杉磯。

▲小莫里斯。（圖／達志影像／美聯社）