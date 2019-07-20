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企聯射箭／世大運鍍金歸國　彭家楙瞄準東京奧運

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▲▼ 射箭彭家楙 。（圖／企業射箭聯盟）

▲彭家楙。（圖／企業射箭聯盟）

記者洪偵源／綜合報導

此次在拿坡里世大運奪下1金、1銅的彭家楙，本週回歸企業射箭聯賽，維持個人全勝戰績，對她來說，年底的國手選拔是今年最重要的戰役，攸關著前進2020年東京奧運的機會。

世大運彭家楙暫時離開國家隊搭檔譚雅婷、雷千瑩，出征義大利與魏均珩射下反曲弓混雙金牌，並在女子個人賽拿到一面銅牌，生涯重大賽事版圖趨近完整，只剩下奧運將牌。

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也因此年底的國手選拔是彭家楙的重頭戲，雖然世錦賽金牌有加權積分，但是雷千瑩已經確定拿走一席奧運門票的情況下，要與眾多好手爭搶最後的兩席。

彭家楙從亞洲盃、亞錦賽、亞運、世大運、世界杯到世錦賽都參加過，且都有奪牌甚至奪金紀錄，蒐藏櫃的獎牌就差奧運，而且一路以來，她都是學業、射箭兩頭燒的情況度過。

高中畢業後，彭家楙因為要就近到安祥國小練習，選擇就讀中原大學企管系，一度讓她吃足苦頭。「大一時被當了近一半，其中會計我最頭痛，所以現在還在唸大五囉。」

這是為了繼續接受教練歐翼的指導，「如果不是教練，我不會有今天。」彭家楙透露，國中時曾因練習不認真，被教練懲罰。禁練真的超痛苦，解禁後也更珍惜。

也因為這份革命情感和彼此間的信任感，一直到現在，彭家楙到世界各地比賽，不管歐翼是否隨行，她都會把計分紙上的箭落點用LINE傳給教練，歐翼也會隨時提醒她做技術修正。

▲▼ 射箭彭家楙 。（圖／企業射箭聯盟）

關鍵字： 2019世大運拿坡里世大運射箭彭家楙企聯射箭
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