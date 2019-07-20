瓊斯盃／印尼泗水騎士退出ABL　轉回本土聯賽有困難

▲2018-19賽季ABL冠軍，印尼泗水CLS騎士。（圖／ABL官網）

記者潘泓鈺／新北報導

印尼泗水CLS騎士驚傳將退出ABL，主要是因為主場反潮地板溼滑，被許多球隊抗議，最終在無法改善的情況下決定退出。據了解，泗水騎士翻新球場，並不是球團老闆一人能決定的，且轉戰印尼本土聯賽IBL有一定程度的困難，未來還是未知數。

泗水騎士在2017-18賽季加入ABL，去年爆冷奪得冠軍後卻傳出退出聯盟的消息，讓ABL沒有衛冕軍的傳統持續延續。

請繼續往下閱讀...

馬來西亞中國報7月16日報導泗水騎士打算退出ABL的消息後，歷經4天印尼當地都還沒跟進，此次瓊斯盃代表印尼出賽的泗水騎士後衛阿里夫（Arif Hidayat）表示，球隊至今還在放假中，完全不知此消息，球團經理也沒有跟他們提過，是現在台灣媒體提及才知道。

泗水騎士的場館GOR Kertajaya，是泗水市政府與群力社合作興建的，與泗水騎士1946年成立就在使用這場館，除了球館具有歷史價值外，要翻修有先必須與市政府交涉，因此才無法配合聯盟要求翻修。

再者，原本隸屬於本土聯賽IBL的泗水騎士會在2017年轉戰ABL，就是因為聯盟實施新制，規定球團必須以有限公司身份註冊，屬於非營利組織基金會的泗水騎士被迫退出，因此現在要轉回去IBL也有一定程度的困難。

▲泗水騎士後衛阿里夫（Arif Hidayat），代表印尼出賽瓊斯盃。（圖／記者潘泓鈺攝）