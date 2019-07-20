張老師專欄／廈門翔安海峽盃交流賽　兩岸各有斬獲

▲兩岸交流賽。（圖／張昭雄提供）

張昭雄／廈門翔安大嶝報導

2019年廈門海峽盃青少年棒球邀請賽，於本月17、18日假廈門市翔安區大嶝中學人工草皮棒球場隆重舉行，共有兩岸16支學生隊伍共襄盛舉，來自桃園市壽山中學、金門中正獲得競技組及爭先組冠軍榮銜；廈門市瑞景小學獲得快樂組盟主，兩岸學校互有斬獲，分別得到三個組別冠軍寶座。

這項兩岸學生棒球賽，卻具有深長意義的這項兩岸青少棒賽，係由改組成立不到一年的廈門市棒球協會負責承辦，提供比賽場地的大嶝中學校長，也是協會副會長林明強表示，新成立的棒球協會，多數幹部對於棒球都是新手，但大家全力以赴，絲毫未敢鬆懈，並且得利於遠從台灣重金禮聘擔任大嶝中學棒球隊總教練呂文生的經驗加持之下，勉強完成眾所矚目的這項海峽盃青少年棒球邀請賽，林校長說，明年一定會辦得更為成功。

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負責籌辦競賽組的副執行長，亦為廈門市棒球協會秘書長鄭明靈，也是首次舉辦這麼有規模學生棒球賽，即便他每年也參與世界著名的廈門馬拉松大賽，但是舉辦學生棒球賽感覺較為複雜，除了競賽、接待、場地及安全等等包羅萬象事項都要顧到，尤其經費方面也是一大問題，幸有棒球協會會長何智勇、副會長方文集等企業界，以及翔安區政府的大力支援，得以順利辦成今年賽事。

來此參賽獲得競技組冠軍桃園市壽山高中最佳教練獎的林明輝也讚揚，主辦單位的熱誠，尤其比賽場地人工草皮的設施備， 在學生棒球如此進步的台灣各中、小學均望塵莫及。

茲將此項棒賽各組前三名優勝隊伍誌下：

競技組〔最高等級〕─ 第一名桃園市壽山高中，第二名廈門大學，第三名金門高級農工。

爭先組─ 第一名金門中正國小，第二名廈門外語瑞景分校，第三名高雄市中正國小。

快樂組〔樂樂球〕─ 第一名廈門瑞景小學，第二名廈門內厝小學，第三名廈門劉五厝中學。

▲兩岸交流賽。（圖／張昭雄提供）