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不斷更新／李茲連續2局製造雙殺　2局桃猿0：0富邦

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▲▼0706 中職統一VS桃猿-李茲。（圖／記者黃克翔攝）

▲桃猿李茲。（圖／記者黃克翔攝）

記者林緯平／綜合報導

Lamigo桃猿20日在桃園主場迎戰富邦悍將，此戰猿隊推出洋將李茲掛帥先發，想取得近期的2連勝，富邦則推出本土投手陳仕朋力阻隊桃猿2連敗。

1局上富邦進攻，張正偉右外野一壘安打，王正棠左外野飛球遭接殺，胡金龍中外野一壘安打，林益全一壘平飛遭接殺、原二壘跑者遭封殺。

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1局下桃猿進攻，藍寅倫左外野飛球遭接殺，林立中外野二壘安打，陳俊秀選到四壞保送，林泓育左外野飛球遭接殺，朱育賢左外野飛球遭接殺。

2局上，林哲瑄左外野二壘安打，陳品捷選到四壞保送，陳凱倫遭到三振，李宗賢三壘滾地遭策動雙殺。

2局下，郭嚴文一壘滾地遭刺殺，林承飛游擊滾地遭刺殺，張閔勛左外野一壘安打，余德龍左外野一壘安打，藍寅倫左外野飛球遭接殺。

李茲本季出賽18場，戰績7勝5敗2救援，防禦率4.04，近一場先發對兄弟僅投4局失8分吞敗，不過本季在主場出賽10場，拿下5勝0敗，防禦率僅2.22，此役拚主場6連勝。

▲▼0601 中華職棒富邦對桃猿-陳仕朋。（圖／記者黃克翔攝）

▲富邦陳仕朋。（圖／記者黃克翔攝）

陳仕朋本季成為悍將依賴的本土投手，至今出賽14場，戰績6勝6敗，防禦率4.14，已是生涯3年中新低。而今年對戰猿隊，陳仕朋僅2勝，吞下4敗，防禦率4.75略高，被打擊率高達0.352，近一次對戰僅投3.2局失6分，不過他曾在5月25日對戰中，繳出8局無失分好投奪勝。

桃猿先發名單，第一棒右外野手藍寅倫、第二棒三壘手林立、第三棒一壘手陳俊秀、第四棒捕手林泓育、第五棒左外手朱育賢、第六棒二壘手郭嚴文、第七棒游擊手林承飛、第八棒指定打擊張閔勛、第九棒中外野手余德龍。

富邦先發名單，第一棒右外野手張正偉、第二棒二壘手王正棠、第三棒指定打擊胡金龍、第四棒一壘手林益全、第五棒中外野手林哲瑄、第六棒左外野手陳品捷、第七棒三壘手陳凱倫、第八棒游擊手李宗賢、第九棒捕手林宥穎。

關鍵字： 中華職棒富邦悍將Lamigo桃猿
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