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印尼公開賽／喬納坦沒把握領先遭逆轉　「周天成比我更自信」

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▲▼ 印尼公開賽,周天成。（圖／CFP）

▲周天成闖進四強。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級1000賽印尼公開賽持續進行，男單一哥周天成19日8強賽三局逆轉印尼一哥喬納坦（Jonatan CHRISTIE）搶下四強門票。賽後周天成提到，自己本站的目標就是打進四強，如今已經達成目標，感謝球迷們的支持。

世界排名重返第三的周天成首輪輕取泰國後，16強賽三局擊敗大陸林丹，收下對戰二連勝，8強賽再度碰上喬納坦，雙方交手7次周天成僅有1勝，最近一次交手在6月的澳洲公開賽，周天成遭到三局落敗，唯一一次勝利是在今年5月的蘇迪曼盃輕鬆直落二。

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本次交手第一局喬納坦頻頻抓住機會下殺進攻，讓周天成以16：21讓出，第二局喬納坦在16：12領先時，周天成連拿6分18：16反超，再以21：18扳平戰局。到了決勝局，喬納坦頻頻失誤感覺無心戀棧，幾次拖延時間加上治療，周天成還是以21：14搶下勝利。

賽後喬納坦談到自己在第二局16：12時沒有把握領先優勢，「能夠贏卻沒有贏，周天成打得比我更有自信，所以他能夠拿下勝利，我落敗的原因是打得沒有動力，有一些傷痛出現，決勝局也要求治療，希望我能調整自己在領先時的狀態，準備接下來的日本公開賽。」

周天成則是說從喬納坦那學到很多，「他沒有輕易放棄，雖然這是我第二次贏過他，不過每一場比賽都是要從零開始，集中在每次的比賽上，決勝局明顯感覺喬納坦很疲憊，因此我頻頻抓住機會攻擊，對於印尼公開賽的目標設定四強，我沒想過奪冠，現在目標已經達成，感謝上帝還有支持我的球迷們。」

周天成四強的對手是泰國年輕小將旺查倫（Kantaphon WANGCHAROEN），「對手很年輕很有拼勁，我會好好調整自己的狀態，並且想出應對的策略。」

▼喬納坦。（圖／CFP）

▲▼ 印尼公開賽,印尼一哥喬納坦（Jonatan CHRISTIE） 。（圖／CFP）

關鍵字： 印尼公開賽
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