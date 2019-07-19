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「巨掌」圖案惹風波　NIKE反告雷納德侵權違約

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▲針對巨掌圖案，NIKE反告雷納德。（圖／翻攝自推特／Darren Rovell）

▲針對巨掌圖案，NIKE反告雷納德。（圖／翻攝自推特／Darren Rovell）

記者張曜麟／綜合報導

剛轉戰快艇的雷納德(Kawhi Leonard)，去年並未與NIKE續約，反而改投New Balance旗下，而先前根據《TMZ》報導，雷納德已經針對自己「巨掌」的商標對NIKE提出告訴，希望可以奪回商標使用權，至今NIKE也做出回應，並且反控雷納德，屆時「可愛」可能無法再用自己所設計的商標圖案。

雷納德在去年拒絕了NIKE開出得4年2200萬美元合約，並轉投New Balance。先前雷納德表示NIKE所用的「巨掌」圖案，是過去與NIKE簽約之前自己所設計完成的，再經NIKE專業團隊修改，但NIKE並未得到雷納德同意就擅自註冊商標，對此雷納德也提出告訴，希望奪回「巨掌」商標使用權。

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現在對於雷納德的提告，NIKE也做出回應，他們認為後來用於商業用途的「巨掌」圖案與雷納德在2011年提供的手繪版本有很大差別，並且稱雙方在2014年合作時，一同設計了「巨掌」Logo，並提供雷納德許多設計想法，隨後NIKE也註冊了商標並獲得有效使用權。

根據NIKE指出，他們在2017年發現雷納德也對這個「巨掌」Logo申請註冊，讓NIKE團隊也很不爽，因為他們認為雷納德無權使用這個Logo，先前雷納德也坦言是NIKE讓自己畫的巨掌圖案變好看，「我沒有那麼擅長畫畫，喬丹牌讓它變得更好看，我對最後的完稿非常滿意。」

目前NIKE強烈的反擊，也反告雷納德侵權以及違反合約，盼透過法律途徑讓雷納德禁用「巨掌」圖案，並且要進行索賠，最終判決結果為何則有待日後法官判定。

▲2019 NBA 總冠軍G6，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／CFP）

▲雷納德與NIKE互告。（圖／CFP）

關鍵字： NBA快艇雷納德
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